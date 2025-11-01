Состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на $22,46 млрд
Cовокупное состояние богатейших бизнесменов России с начала 2025 года выросло на $22,46 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.
Так, основатель «Северстали» Алексей Мордашов приумножил состояние на $4,84 млрд, оно достигло $28,1 млрд, акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов заработал $4,84 млрд, теперь его состояние насчитывает $18,1 млрд.
Состояние основателя Telegram Павла Дурова выросло на $3,71 млрд и составило $14,7 млрд, а у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина уменьшилось на $2,86 млрд, до $23 млрд.
Рост объясняется в том числе повышением стоимости акций их компаний.
Индекс публикуется агентством Bloomberg с марта 2012 года и включает данные о 500 самых богатых людях мира.
В тройку богатейших бизнесменов по версии российского Forbes Russia входят основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($28,7 млрд), Мордашов ($28,6 млрд) и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон ($28,4 млрд).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка