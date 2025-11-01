 Перейти к основному контенту
Общество
0

Состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на $22,46 млрд

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Cовокупное состояние богатейших бизнесменов России с начала 2025 года выросло на $22,46 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Так, основатель «Северстали» Алексей Мордашов приумножил состояние на $4,84 млрд, оно достигло $28,1 млрд, акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов заработал $4,84 млрд, теперь его состояние насчитывает $18,1 млрд.

Состояние основателя Telegram Павла Дурова выросло на $3,71 млрд и составило $14,7 млрд, а у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина уменьшилось на $2,86 млрд, до $23 млрд.

Рост объясняется в том числе повышением стоимости акций их компаний.

Состояние богатейших россиян с начала года увеличилось почти на $20 млрд
Бизнес
Павел Дуров


Индекс публикуется агентством Bloomberg с марта 2012 года и включает данные о 500 самых богатых людях мира.

В тройку богатейших бизнесменов по версии российского Forbes Russia входят основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($28,7 млрд), Мордашов ($28,6 млрд) и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон ($28,4 млрд).

Софья Полковникова
Павел Дуров состояние Bloomberg Billionaires Index
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
