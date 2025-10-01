Состояние богатейших россиян с начала года увеличилось почти на $20 млрд
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $19,69 млрд, следует из Bloomberg Billionaires Index.
Больше всего, по версии Bloomberg Billionaires Index, с начала года заработал основатель Telegram Павел Дуров, его состояние увеличилось на $4,82 млрд, до $15,8 млрд.
Состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова выросло на $3,41 млрд, до $26,6 млрд, а акционера «Металлоинвеста» Алишера Усманова — на $3,22 млрд, до $16,4 млрд.
Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заработал $24,9 млрд (+$2,54 млрд), председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг — $9,81 млрд (+$2,52 млрд), предприниматель, член Совета Федерации Сулейман Керимов — $9,42 млрд (+$2,38 млрд), президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин — $29,3 млрд (+$1,42 млрд), бизнесмен Геннадий Тимченко — $12,9 млрд (+$1,90 млрд).
В то же время председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с начала года потерял $3,17 млрд, его состояние сократилось до $22,7 млрд.
В тройку богатейших бизнесменов по версии российского Forbes входят основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($28,7 млрд), Мордашов ($28,6 млрд) и Михельсон ($28,4 млрд).
