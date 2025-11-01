 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Ограбившие квартиру ювелира в Москве в 2015 году скрылись на Украине

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Двое, граждане Румынии и Молдавии, после ограбления ювелира в Москве в 2015 году скрылись от правоохранительных органов на территории Украины, тем временем еще два соучастника преступления отдыхали в Сочи, говорится в материалах дела, с которыми ознакомились «РИА Новости».

Согласно материалам, в июне 2015 года четыре человека, включая граждан Румынии и Молдавии, ограбили квартиру. Находившаяся там пожилая мать ювелира в ходе нападения погибла.

Четыре фигуранта приехали к месту ограбления ювелира в Москве на велосипедах, на которых после преступления скрылись, говорится в материалах. В момент ограбления один из преступников не входил в подъезд, а вел наблюдение за обстановкой. Остальные трое находились в квартире около полутора часов.

Всех их столичный суд приговорил к лишению свободы на срок от 9 до 15 лет. Как следует из документа, в момент прибытия оперативников к сожительнице гражданина Молдавии сам он находился в соседнем доме, но узнав, что его ищет полиция, вместе с гражданином Румынии подался в бега. 

Правоохранительные органы изучили круг знакомых сбежавших иностранцев и вышли еще на двух фигурантов дела, которые на машине уехали из Москвы на отдых в Сочи, где их задержали в гостинице. Спустя два года полиция задержала и сбежавшего гражданина Молдавии.

Осужденный гражданин Румынии скрылся за пределами России и находится в розыске.

Из ботанического сада в Германии украли самый вонючий цветок в мире
Общество
Аморфофаллус&nbsp;титанический

В конце октября во Франции неизвестные ограбили семейную пару ювелиров на пенсии и похитили украшения на сумму около €500–600 тыс.

Инцидент произошел 24 октября в Марселе, на авеню дю Прадо. Двое мужчин в капюшонах представились членами организации, оказывающей помощь пожилым людям в еврейской общине, и проникли в квартиру к супругам.

Злоумышленники повалили 94-летнего мужчину на пол и таскали его за волосы, после чего забрали хранившиеся в доме ювелирные изделия. Его супруга, страдающая болезнью Альцгеймера, не могла встать с постели. Пострадавшего мужчину госпитализировали с легкими травмами.

Следствие рассматривает версию, что нападение было заранее спланировано, поскольку преступники могли знать о прошлой профессиональной деятельности жертв и наличии у них драгоценностей.

Авторы
Теги
Полина Минаева
ограбление Москва Румыния Молдавия
