 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией сбили 38 дронов за три часа

Минобороны: над Россией сбили 38 дронов за три часа
Сюжет
Военная операция на Украине

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Большую часть БПЛА — 34 — сбили в Белгородской области, по два — в Воронежской области и Крыму.

ПВО уничтожила еще один летевший на Москву дрон
Политика

В Воронежской области после атаки дронов предварительно пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. В Воронеже и Нововоронеже временно вводили угрозу непосредственного удара БПЛА. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. В период с 16.00 до 20.00 мск 31 октября силы ПВО перехватили три украинских беспилотника. Два БПЛА сбили в Курской области, один — в Белгородской.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Полина Минаева
Минобороны атака дронов
Материалы по теме
На подлете к Москве сбили второй беспилотник
Политика
В Ярославле закрыли два детских сада из-за падения обломков беспилотников
Общество
В четырех районах Воронежской области уничтожили беспилотники
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Ученый заявил, что «все сходится» в версии о таинственном болиде в Москве Общество, 02:49
Атаку четвертого дрона отразили на подлете к Москве Политика, 02:41
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Над Россией сбили 38 дронов за три часа Политика, 02:29
ПВО уничтожила еще один летевший на Москву дрон Политика, 02:20
На подлете к Москве сбили второй беспилотник Политика, 02:00
Дрон парализовал работу аэропорта в Берлине Политика, 01:57
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Медведев в 1/4 финала «Мастерс» проиграл Звереву впервые с 2023 году Спорт, 01:31
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Wildberries решил на время зафиксировать комиссии для продавцов Бизнес, 00:58
Рубио опроверг данные о подготовке США к ударам по Венесуэле Политика, 00:51
На подлете к Москве сбили дрон Политика, 00:45
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком с щебнем под Орлом Общество, 00:35
Россиянам ограничили число сим-карт до 20 на одного человека Технологии и медиа, 00:30