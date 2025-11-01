Минобороны: над Россией сбили 38 дронов за три часа

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Большую часть БПЛА — 34 — сбили в Белгородской области, по два — в Воронежской области и Крыму.

В Воронежской области после атаки дронов предварительно пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. В Воронеже и Нововоронеже временно вводили угрозу непосредственного удара БПЛА. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. В период с 16.00 до 20.00 мск 31 октября силы ПВО перехватили три украинских беспилотника. Два БПЛА сбили в Курской области, один — в Белгородской.