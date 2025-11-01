Собянин: ПВО уничтожила еще один летевший на Москву дрон

ПВО уничтожила еще один летевший на Москву дрон

О первом беспилотнике мэр сообщил в 00:40, через 1:15 он заявил о перехвате еще одного БПЛА

Сбит третий беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают экстренные службы, аписал он в телеграм-канале в 02:09.

О первом беспилотнике Собянин заявил в 00:40, через 1:15 он сообщил о перехвате еще одного БПЛА.

Об отражении атаки беспилотников также сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. На территории трех муниципалитетов было сбито не менее четырех дронов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил он. По его словам, угроза атаки БПЛА в Воронеже и Нововоронеже отменена.