В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты

Фото: airporttambov / VK

В аэропорту Тамбова (Донское) приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он.

Российские аэропорты вводят временные ограничения в связи с угрозой атаки беспилотников. Ранее в аэропорту Краснодара (Пашковский) приостановили полеты.

В период с 16.00 мск до 20.00 мск 31 октября дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотника, сообщило Минобороны. Два БПЛА сбили в Курской области, один – в Белгородской.