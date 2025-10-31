В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Тамбова (Донское) приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он.
Российские аэропорты вводят временные ограничения в связи с угрозой атаки беспилотников. Ранее в аэропорту Краснодара (Пашковский) приостановили полеты.
В период с 16.00 мск до 20.00 мск 31 октября дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотника, сообщило Минобороны. Два БПЛА сбили в Курской области, один – в Белгородской.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка