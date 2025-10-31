 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: airporttambov / VK
Фото: airporttambov / VK

В аэропорту Тамбова (Донское) приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он.

Над 14 регионами России сбили 130 дронов
Политика

Российские аэропорты вводят временные ограничения в связи с угрозой атаки беспилотников. Ранее в аэропорту Краснодара (Пашковский) приостановили полеты.

В период с 16.00 мск до 20.00 мск 31 октября дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотника, сообщило Минобороны. Два БПЛА сбили в Курской области, один – в Белгородской.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Полина Минаева
Тамбов ограничения аэропорты атака дронов
Материалы по теме
В Липецке и районах объявили опасность атаки дронов
Политика
Над регионами России за три часа сбили 14 украинских дронов
Политика
В Ярославле закрыли два детских сада из-за падения обломков беспилотников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 22:49
Эстонская компания ввела «плату за энергонезависимость» от России Общество, 23:55
Трамп отказал Орбану в исключениях для Венгрии из санкций против России Политика, 23:42
Белоруссия ограничила движение литовских грузовиков Политика, 23:28
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты Политика, 23:12
ЦМАКП спрогнозировал рост ВВП ниже Центробанка и Минэка Экономика, 23:11
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
В США объявили о прекращении политики смен режимов в других странах Политика, 22:47
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Суд в Москве отменил штраф хозяйке собаки за неубранную мочу на улице Общество, 22:34
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
WSJ описала, как небрежность и спешка ограбивших Лувр привели к их поимке Общество, 22:26
В Союзе писателей представили комикс о Сталине Общество, 22:11
Блогера Лизу Миллер заподозрили в отмывании доходов через Rolls-Royce Общество, 22:06
Трамп показал результат ремонта в ванной времен Линкольна Политика, 22:03
Все о том, как получать удовольствие от вина Вино, 21:54