Защита обжалует изъятие у экс-мэра Владивостока активов на ₽1 млрд

Владимир Николаев (Фото: Фонд Владимира Николаева)

Адвокаты намерены обжаловать решение Ленинского суда Владивостока об изъятии активов у бывшего мэра Владимира Николаева и его соответчиков в пользу государства в размере свыше 1 млрд руб., сообщил «РИА Новости» адвокат ответчика Александр Бондаренко.

«Всегда», — заявил он в ответ на вопрос агентства, планируется ли оспаривание решения суда, вынесенного 31 октября. Также адвокат сообщил, что сторона защиты уже подала жалобу на решение по первому иску Генпрокуратуры, решение по которому было вынесено в июле.

Во втором иске Генпрокуратуры, помимо Николаева, были еще 12 соответчиков-физлиц (в том числе мать экс-мэра Раиса Николаева) и десять организаций. Надзорный орган требовал взыскать доли в уставном капитале ряда компаний, акции и несколько объектов недвижимости.

Первый иск суд удовлетворил в июле. У Николаева и его окружения тогда изъяли более 800 объектов имущества и 590 млн руб. В числе того, что значилось в иске Генпрокуратуры, были развлекательный комплекс «Роял Парк», ЖК «Магнум», отель «Достоевский» и около 25 других помещений во Владивостоке, свыше десятка участков в Приморском крае и Московской области и др.

Николаев занимал выборные и руководящие должности в Приморском крае: был депутатом законодательного собрания (2001–2004 годы) и главой администрации Владивостока (2004–2008 годы). По данным прокуратуры, в этот период он совмещал госслужбу с коммерческой деятельностью, используя подставные лица и компании, а также предоставлял неполные сведения о доходах.

Его первая судимость относится к 1999 году — его осудили на 3,5 года за угрозу убийства и причинение телесных повреждений должностным лицам. Через год Николаева амнистировали.

Вторая судимость последовала в 2008 году после работы мэром Владивостока. Николаева обвиняли в растрате бюджетных средств на личную охрану, использование ресурсов ГИБДД и незаконную передачу федеральных земельных участков. Суд назначил ему 4,5 года условно, после чего экс-мэр выехал за границу и был объявлен в розыск Интерполом. В 2013 году суд снял с него все обвинения, что позволило Николаеву вернуться во Владивосток.