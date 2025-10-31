Суд изъял у экс-мэра Владивостока активы на 1 млрд руб.

Это второй иск прокуратуры об изъятии к экс-мэру Владивостока. По двум искам обращено в доход государства более 1,5 млрд руб. и сотни объектов недвижимости

Владимир Николаев (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Во Владивостоке суд изъял активы у бывшего мэра Владимира Николаева и его соответчиков в пользу государства на 1 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Решение принял Ленинский районный суд города. В иске помимо Николаева были еще 12 соответчиков-физлиц (в том числе мать экс-мэра Раиса Николаева) и десять организаций. Надзорный орган требовал взыскать доли в уставном капитале ряда компаний, акции и несколько объектов недвижимости.

РБК направил запрос в Приморский краевой суд, а также обратился за комментарием к адвокату Александру Бондаренко.

Это второй иск подобного рода к Николаеву и его окружению. Первый был удовлетворен в июле этого года, были изъяты более 800 объектов имущества и 590 млн руб. В числе того, что значилось в иске Генпрокуратуры, были развлекательный комплекс «Роял Парк», ЖК «Магнум», отель «Достоевский» и около 25 других помещений во Владивостоке, свыше десятка участков в Приморском крае и Московской области и др.

Николаев в 2001–2004 годах был депутатом законодательного собрания Приморского края, в 2004–2008 годах — главой администрации Владивостока. В этот период, отмечала прокуратура, он занимался коммерческой деятельностью, не в полной мере декларировал свои доходы, использовал подставных лиц и фирмы для обогащения.

Незадолго до того, как стать депутатом, Николаев получил срок за угрозу убийства директору спорткомплекса и причинение телесных повреждений председателю комитета по физкультуре и спорту администрации края. В 1999-м его приговорили к 3,5 года лишения свободы, но примерно через год он был амнистирован.

Второй срок Николаев получил в 2008-м, то есть после работы мэром. На этой должности его заподозрили в растрате бюджетных денег на личную охрану, привлечение сотрудников и автомобилей ГИБДД для сопровождения по городу, передаче частным лицам участков из федеральной собственности. Его приговорили к 4,5 года заключения условно, он уехал за границу, его объявлял в розыск Интерпол, а в 2013-м краевой суд снял с него обвинения и экс-мэр вернулся во Владивосток.