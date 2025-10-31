 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Число погибших при опрокидывании плавкрана в Севастополе выросло до трех

Фото: СК России
Фото: СК России

Число погибших в результате опрокидывания плавучего крана в Южной бухте Севастополя выросло до трех, сообщают ТАСС и «РИА Новости Крым» со ссылкой на правоохранительные органы.

Плавучий кран опрокинулся 27 октября на территории Севастопольского морского завода. Следственный комитет в тот день сообщил о двух погибших и более 20 пострадавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК).

В следственном управлении уточнили, что плавсредство не было введено в эксплуатацию, а в момент крушения проводились испытания грузового устройства. Местное издание Forpost писало, что перевернулся плавучий кран ПК-700 «Григорий Просянкин» (грузоподъемность 700 т).

После крушения судна в Севастополе возбудили уголовное дело
Общество
Фото:Южная транспортная прокуратура

Закладка «Григория Просянкина» (назван в честь одного из создателей атомного флота СССР) состоялась в 2018 году. В 2020-м на Севморзаводе прошел технологический спуск на воду основной части понтона левого борта, спустя год — правого.

В 2023-м Forpost писал, что севастопольское предприятие не может достроить этот плавучий кран из-за финансовых и других проблем. Источник издания говорил, что корпус плавкрана могут разрезать на три части и отправить в Северодвинск для достройки на мощностях «Севмаша».

Севморзавод входит в АО «Центр судоремонта «Звездочка», который является частью Объединенной судостроительной корпорации.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что семьи погибших получат всю необходимую помощь, включая финансовую. Также корпорация окажет поддержку пострадавшим: она пообещала взять на себя все расходы по восстановлению их здоровья.

