 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

После крушения судна в Севастополе возбудили уголовное дело

Фото: Южная транспортная прокуратура
Фото: Южная транспортная прокуратура

По факту крушения плавучего крана в Севастополе возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по региону.

Из-за того что в результате крушения есть жертвы — по данным ведомства, погибли двое — дело открыто по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Виновным грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, более 20 человек получили травмы и получают медицинскую помощь. Следствие проверит действия лиц, ответственных за ввод крана в эксплуатацию.

В Черном море затонуло грузовое судно с украинским экипажем
Общество
Фото:Министерство обороны Болгарии

О том, что в Южной бухте на территории Севастопольского морского завода опрокинулся плавучий кран, ранее сообщил глава города Михаил Развожаев. Тогда, по его данным, были спасены 15 человек, из которых семь госпитализировали с травмами легкой и средней степени тяжести. Для расследования ЧП создана комиссия.

По данным регионального издания Forpost, перевернулся недостроенный Севморзаводом тяжелый плавучий кран ПК-700 «Григорий Просянкин» (грузоподъемность 700 т).

Закладка «Григория Просянкина» (назван в честь одного из создателей атомного флота СССР) состоялась в 2018 году. В 2020-м на Севморзаводе прошел технологический спуск на воду основной части понтона левого борта, спустя год — правого.

В 2023-м Forpost писал, что севастопольское предприятие не может достроить этот плавучий кран из-за финансовых и других проблем. Источник издания говорил, что корпус плавкрана могут разрезать на три части и отправить в Северодвинск для достройки на мощностях «Севмаша».

Севморзавод входит в АО «Центр судоремонта «Звездочка», который является частью Объединенной судостроительной корпорацию (ОСК).

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Севастополь плавучий кран уголовное дело Следственный комитет
Материалы по теме
В Черном море затонуло грузовое судно с украинским экипажем
Общество
Сухогруз, на котором пострадал россиянин, затонул в Красном море
Политика
В Южной бухте Севастополя опрокинулось судно
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
«Радиостанция Судного дня» прервала трехдневное молчание Общество, 21:37
«Ахмат» Черчесова после отмены двух голов проиграл худшей команде РПЛ Спорт, 21:36
ЛУКОЙЛ решил продать зарубежные активы из-за санкций Бизнес, 21:25
Минтруд предложил установить квоту на «визовых» работников в 278,9 тыс. Экономика, 21:17
Вечер любви к вину: как прошла дегустация для клиентов СберПервого Вино, 21:16
Москвичей предупредили о притворяющихся учителями мошенниках Общество, 21:15
Двукратный обладатель Кубка России Крыховяк завершил карьеру Спорт, 21:11
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Аэропорт Калуги ограничил полеты Политика, 20:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:41
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Россия в ООН ответила на претензии США из-за испытаний «Буревестника» Политика, 20:32
В центре Петербурга загорелось здание «Лениздата» Общество, 20:31
Суд отправил в СИЗО двух фигурантов дела о массовой драке мигрантов Общество, 20:27
Ушаков заявил о сохраняющейся готовности провести встречу Путина и Трампа Политика, 20:20