После крушения судна в Севастополе возбудили уголовное дело

Фото: Южная транспортная прокуратура

По факту крушения плавучего крана в Севастополе возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по региону.

Из-за того что в результате крушения есть жертвы — по данным ведомства, погибли двое — дело открыто по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Виновным грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, более 20 человек получили травмы и получают медицинскую помощь. Следствие проверит действия лиц, ответственных за ввод крана в эксплуатацию.

О том, что в Южной бухте на территории Севастопольского морского завода опрокинулся плавучий кран , ранее сообщил глава города Михаил Развожаев. Тогда, по его данным, были спасены 15 человек, из которых семь госпитализировали с травмами легкой и средней степени тяжести. Для расследования ЧП создана комиссия.

По данным регионального издания Forpost, перевернулся недостроенный Севморзаводом тяжелый плавучий кран ПК-700 «Григорий Просянкин» (грузоподъемность 700 т).

Закладка «Григория Просянкина» (назван в честь одного из создателей атомного флота СССР) состоялась в 2018 году. В 2020-м на Севморзаводе прошел технологический спуск на воду основной части понтона левого борта, спустя год — правого. В 2023-м Forpost писал, что севастопольское предприятие не может достроить этот плавучий кран из-за финансовых и других проблем. Источник издания говорил, что корпус плавкрана могут разрезать на три части и отправить в Северодвинск для достройки на мощностях «Севмаша». Севморзавод входит в АО «Центр судоремонта «Звездочка», который является частью Объединенной судостроительной корпорацию (ОСК).