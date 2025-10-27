В Южной бухте Севастополя опрокинулось судно

В Севастополе 2 погибли и более 20 пострадали при опрокидывании плавучего крана

На территории Севастопольского морского завода опрокинулся плавучий кран. Погибли два человека, пострадавших — более 20. По данным издания Forpost, опрокинулось судно «Григорий Просянкин», которое строят с 2018 года

Фото: Korvit / Shutterstock

В Южной бухте на территории Севастопольского морского завода опрокинулся плавучий кран, сообщил глава города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, к этому часу спасены 15 человек, из них 7 госпитализированы, у них травмы легкой и средней степени тяжести. Пострадавших развозим по городским больницам», — рассказал он.

Для расследования ЧП создана комиссия.

Позднее местное следственное управление СК уточнило, что в результате трагедии погибли два человека и более 20 пострадали. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

По данным местного издания Forpost, перевернулся недостроенный Севморзаводом тяжелый плавучий кран ПК-700 «Григорий Просянкин» (грузоподъемность 700 т).

Закладка «Григория Просянкина» (назван в честь одного из создателей атомного флота СССР) состоялась в 2018 году. В 2020-м на Севморзаводе прошел технологический спуск на воду основной части понтона левого борта, спустя год — левого. В 2023-м Forpost писал, что севастопольское предприятие не может достроить этот плавучий кран из-за финансовых и других проблем. Источник издания говорил, что корпус плавкрана могут разрезать на три части и отправить в Северодвинск для достройки на мощностях «Севмаша». Севморзавод входит в АО «Центр судоремонта «Звездочка», который является частью Объединенной судостроительной корпорацию (ОСК).

Очевидцы рассказали Forpost, что инцидент произошел между 15:30 и 15:45 во время работ по перемещению груза. Находившиеся на борту люди оказались в воде.