В Тюменской области начали отбор в мобилизационный резерв
В Тюменской области началась кампания по набору людей в мобилизационный резерв. Они будут охранять критически важные объекты инфраструктуры в связи с выросшей угрозой применения беспилотников ВСУ. Военный комиссар региона Сергей Чирков сообщил, что резервистов не будут направлять в зону военной операции.
Чирков добавил, что люди, состоящие в резерве, будут получать зарплату на основном месте работы и денежное довольствие до 50 тыс. руб. в зависимости от звания и должности. Срок службы резервистов составит около двух месяцев.
В середине октября Минобороны подготовило законопроект, который устанавливает условия привлечения резервистов к выполнению задач в мирное время. Так, резервистов предлагается привлекать к выполнению задач при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС России. В конце октября Госдума приняла соответствующий закон.
Указ о создании мобилизационного людского резерва Вооруженных сил президент Владимир Путин подписал в 2015 году. Контракт о пребывании в резерве заключается между гражданином и командиром военной части. Первый контракт заключается на три года. Резервисты ежегодно проходят военные сборы, на это время за ними закрепляются рабочие места, а работодателям выплачиваются компенсации за отсутствие сотрудников.
