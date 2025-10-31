Армия России разрушила мост через реку Волчья, по которому снабжались ВСУ

Российские войска уничтожили мост через реку Волчья, по которому ВСУ завозили боеприпасы и технику к Покровскому в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

Мост был уничтожен для «обеспечения успешных действий подразделений российский войск» и затруднения снабжения сил ВСУ, сообщили в Минобороны. Мост был автомобильным.

Экипаж ВКС России нанес удар. В результате мост был выведен из строя.

29 октября Минобороны сообщило, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Вишневое в Днепропетровской области. По данным ведомства, село заняли подразделения группировки войск «Восток». Село находится в Синельниковском районе, примерно в 5 км от Вербового, о занятии которого Минобороны России отчитывалось 1 октября.

За несколько дней до этого российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Егоровка в Днепропетровской области. Оно расположено на юго-востоке региона, на левом берегу реки Янчур. По состоянию на 2001 год там проживали 182 человека.