Военная операция на Украине⁠,
0

Армия России разрушила мост через реку Волчья, по которому снабжались ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Армия России разрушила мост через реку Волчья, по которому снабжались ВСУ
Video

Российские войска уничтожили мост через реку Волчья, по которому ВСУ завозили боеприпасы и технику к Покровскому в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

Мост был уничтожен для «обеспечения успешных действий подразделений российский войск» и затруднения снабжения сил ВСУ, сообщили в Минобороны. Мост был автомобильным.

Экипаж ВКС России нанес удар. В результате мост был выведен из строя.

Минобороны сообщило о контроле над Вишневым в Днепропетровской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

29 октября Минобороны сообщило, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Вишневое в Днепропетровской области. По данным ведомства, село заняли подразделения группировки войск «Восток». Село находится в Синельниковском районе, примерно в 5 км от Вербового, о занятии которого Минобороны России отчитывалось 1 октября.

За несколько дней до этого российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Егоровка в Днепропетровской области. Оно расположено на юго-востоке региона, на левом берегу реки Янчур. По состоянию на 2001 год там проживали 182 человека.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Минобороны Днепропетровская область ВСУ ВС РФ
