Грузия решила помочь Украине генераторами на полмиллиона долларов
Правительство Грузии утвердило постановление об отправке генераторов на Украину, сообщает телеканал 1TV.
Согласно документу, Фонд развития энергетики Грузии закупит для поставки на Украину «генераторы различных типов» на сумму 1,5 млн лари (около $553,5 тыс.).
Решение было принято на заседании в пятницу, 31 октября. Постановление подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В 2022 году Украина обращалась к Грузии с просьбой передать ей генераторы для восстановления системы энергоснабжения страны. В начале 2023 года правительство решило направить в страну 25 мощных генераторов общей стоимостью 1,5 млн лари.
Тогда в правительстве Грузии заявили, что будут поддерживать Украину гуманитарно и политически «исходя из своих возможностей». Минобороны страны тогда подчеркнуло, что Грузия не намерена поставлять на Украину оружие.
