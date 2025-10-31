 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Грузия решила помочь Украине генераторами на полмиллиона долларов

Грузинское правительство решило направить Украине генераторы на сумму $550 тыс.
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Правительство Грузии утвердило постановление об отправке генераторов на Украину, сообщает телеканал 1TV.

Согласно документу, Фонд развития энергетики Грузии закупит для поставки на Украину «генераторы различных типов» на сумму 1,5 млн лари (около $553,5 тыс.).

Решение было принято на заседании в пятницу, 31 октября. Постановление подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Минэнерго Украины призвало жителей запастись генераторами и пауэрбанками
Политика
Фото:Rayner Pena / EPA / ТАСС

В 2022 году Украина обращалась к Грузии с просьбой передать ей генераторы для восстановления системы энергоснабжения страны. В начале 2023 года правительство решило направить в страну 25 мощных генераторов общей стоимостью 1,5 млн лари.

Тогда в правительстве Грузии заявили, что будут поддерживать Украину гуманитарно и политически «исходя из своих возможностей». Минобороны страны тогда подчеркнуло, что Грузия не намерена поставлять на Украину оружие.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Грузия Украина генераторы
