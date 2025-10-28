ABC узнал, что Пи Дидди может выйти на свободу раньше срока

Пи Дидди (Шон Комбс) (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Рэпер Пи Дидди (Шон Комбс), приговоренный к 50 месяцам тюрьмы за перевозку женщин через границу с целью вовлечения в проституцию, может выйти на свободу раньше срока, который должен завершиться весной 2028 года, сообщили в программе Good Morning America на телеканале ABC News.

Информация о потенциальном досрочном освобождении Пи Дидди указана в базе Федерального бюро тюрем США. Там говорится, что рэпер выйдет на свободу из Метрополитенского центра содержания под стражей 8 мая 2028 года. Как отмечает ABC News, дата еще может измениться.

Срок заключения Пи Дидди могут сократить на 12 месяцев, в случае если его отправят отбывать срок в тюрьму «Форт-Дикс», а сам рэпер пройдет программу лечения от наркомании, предлагаемую заключенным с зависимостями.

Пи Дидди приговорили к 50 месяцам тюрьмы в начале октября. Суд также оштрафовал его на $500 тыс. Рэпера признали виновным в перевозке женщин для занятия проституцией. При этом в июле суд присяжных оправдал Пи Дидди по наиболее серьезным обвинениям, включая торговлю людьми для сексуальной эксплуатации и рэкет. Обвинение просило приговорить подсудимого к 11 годам.