Минобороны заявило о признании МИД Украины катастрофы ВСУ в котлах
Предостережение спикера украинского МИДа Георгия Тихого о посещении иностранными и украинскими СМИ позиций ВСУ в котлах подтвердило катастрофическое положение остатков украинских войск в Красноармейске (Покровске), Димитрове и Купянске, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Накануне президент России Владимир Путин приказал обеспечить безопасные «коридоры» для иностранных журналистов, в том числе украинских, в районы блокирования ВСУ в упомянутых городах. Как отметил Конашенков, попасть в котлы было предложено через взятые Россией под контроль территории.
Представитель военного ведомство заявил, что, объявив о запрете, Тихий подтвердил отсутствие других способов въезда или выхода из котлов для журналистов и военнослужащих ВСУ, кроме как по российским «коридорам безопасности».
Конашенков утверждает, что запрет необходим Киеву для сокрытия реального положения на фронте и сохранения «благоприятных условий» для западного финансирования боевых действий против России.
Тихий призвал журналистов не соглашаться на предложения России и не посещать территории под контролем российской армии накануне. Спикер подчеркнул, что любые визиты на контролируемые Россией территории без разрешения Украины нарушают украинское законодательство и международное право.
«Они будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия. Мы внимательно следим за этим», — подчеркнул он.
