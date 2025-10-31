Фото: Pierre Crom / Getty Images

Предостережение спикера украинского МИДа Георгия Тихого о посещении иностранными и украинскими СМИ позиций ВСУ в котлах подтвердило катастрофическое положение остатков украинских войск в Красноармейске (Покровске), Димитрове и Купянске, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Накануне президент России Владимир Путин приказал обеспечить безопасные «коридоры» для иностранных журналистов, в том числе украинских, в районы блокирования ВСУ в упомянутых городах. Как отметил Конашенков, попасть в котлы было предложено через взятые Россией под контроль территории.

Представитель военного ведомство заявил, что, объявив о запрете, Тихий подтвердил отсутствие других способов въезда или выхода из котлов для журналистов и военнослужащих ВСУ, кроме как по российским «коридорам безопасности».

Конашенков утверждает, что запрет необходим Киеву для сокрытия реального положения на фронте и сохранения «благоприятных условий» для западного финансирования боевых действий против России.

Тихий призвал журналистов не соглашаться на предложения России и не посещать территории под контролем российской армии накануне. Спикер подчеркнул, что любые визиты на контролируемые Россией территории без разрешения Украины нарушают украинское законодательство и международное право.

«Они будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия. Мы внимательно следим за этим», — подчеркнул он.