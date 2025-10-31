 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны заявило о признании МИД Украины катастрофы ВСУ в котлах

Минобороны: Украина признала катастрофическую ситуацию ВСУ в котлах
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Предостережение спикера украинского МИДа Георгия Тихого о посещении иностранными и украинскими СМИ позиций ВСУ в котлах подтвердило катастрофическое положение остатков украинских войск в Красноармейске (Покровске), Димитрове и Купянске, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Накануне президент России Владимир Путин приказал обеспечить безопасные «коридоры» для иностранных журналистов, в том числе украинских, в районы блокирования ВСУ в упомянутых городах. Как отметил Конашенков, попасть в котлы было предложено через взятые Россией под контроль территории.

Представитель военного ведомство заявил, что, объявив о запрете, Тихий подтвердил отсутствие других способов въезда или выхода из котлов для журналистов и военнослужащих ВСУ, кроме как по российским «коридорам безопасности».

Конашенков утверждает, что запрет необходим Киеву для сокрытия реального положения на фронте и сохранения «благоприятных условий» для западного финансирования боевых действий против России.

Путин приказал обеспечить проезд зарубежных СМИ в районы блокирования ВСУ
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Тихий призвал журналистов не соглашаться на предложения России и не посещать территории под контролем российской армии накануне. Спикер подчеркнул, что любые визиты на контролируемые Россией территории без разрешения Украины нарушают украинское законодательство и международное право.

«Они будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия. Мы внимательно следим за этим», — подчеркнул он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Минобороны Россия Украина Игорь Конашенков журналисты
Материалы по теме
Минобороны связало запрет Киева на въезд журналистов в котлы с обманом
Политика
Путин приказал обеспечить проезд зарубежных СМИ в районы блокирования ВСУ
Политика
МИД Украины ответил на идею России пустить СМИ в районы окружения ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Рэпера Пи Дидди перевели в тюрьму с лечебницей для наркоманов Общество, 13:13
Песков предложил обращаться к официальным данным о беседе Лаврова и Рубио Политика, 13:12
Российские войска заняли Новоалександровку Политика, 13:11
Песков заявил о постоянном контакте Путина с Си Цзиньпином Политика, 13:10
В России вынесли первый приговор коллектору из-за угрозы убийством Общество, 13:05
Дорогой робот: какие решения сделают промышленность более эффективной Отрасли, 13:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Песков анонсировал заседание Совбеза под руководством Путина Политика, 13:02
Фьючерс на юань на Мосбирже аномально рухнул на 5% за одну минуту Инвестиции, 13:01
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
ЦБ аннулировал лицензию у дочернего банка «Сбера» Финансы, 12:50
Шойгу ответил на заявление Трампа о начале ядерных испытаний Политика, 12:49
Стали известны подробности смерти басиста Limp Bizkit Сэма Риверса Общество, 12:48
Российский биатлонист заявил о проблемах с мотивацией из-за отстранения Спорт, 12:44