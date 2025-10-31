 Перейти к основному контенту
Общество
0

NASA поспорило с Ким Кардашьян по поводу высадки американцев на Луну

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

NASA опровергло заявление Ким Кардашьян, которая в последнем выпуске сериала «Семейство Кардашян» поддержала теорию, что высадка на Луну в 1969 году была инсценировкой, сообщает журнал Rolling Stone.

В одном из эпизодов Кардашьян обсуждала с актрисой Сарой Полсон съемки нового проекта и утверждала, что путешествие за пределы орбиты Земли не было реальным. Она сослалась на публикации о Баззе Олдрине, участнике миссии «Аполлон-11», и заявила, что «все время сосредотачивается на теориях заговора», а также предложила собеседнице отправить «миллион статей» с доказательствами.

С 1968 по 1972 год NASA отправило на Луну девять экспедиций в рамках программы «Аполлон». В шести из них астронавты высаживались на поверхность спутника Земли. После 1972-го программу заморозили, а потом закрыли.

Исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи ответил на эти слова в соцсети X: «Да, Ким Кардашьян, мы уже были на Луне… Шесть раз!»

Глава «Роскосмоса» ответил на вопрос, были ли американцы на Луне
Политика
Лунная миссия &laquo;Аполлон-11&raquo;, 20 июля 1969 г.

20 июля 1969 года астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин первыми высадились на Луну в рамках миссии «Аполлон-11». Это событие наблюдали миллионы людей по всему миру.

Позднее возникла конспирологическая теория «Лунный заговор», сторонники которой считают, что высадка была постановкой. Популярность ей принесла в том числе книга Билла Кейсинга «Мы никогда не были на Луне» (1976). Среди доводов конспирологов — колебание флага «на ветру», отсутствие звезд на снимках и неправильные тени.

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон опровергал эти заявления, отмечая, что инсценировка высадки потребовала бы больше усилий, чем реальный полет на Луну.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Луна Ким Кардашьян NASA
