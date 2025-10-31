NASA поспорило с Ким Кардашьян по поводу высадки американцев на Луну

Ким Кардашьян (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

NASA опровергло заявление Ким Кардашьян, которая в последнем выпуске сериала «Семейство Кардашян» поддержала теорию, что высадка на Луну в 1969 году была инсценировкой, сообщает журнал Rolling Stone.

В одном из эпизодов Кардашьян обсуждала с актрисой Сарой Полсон съемки нового проекта и утверждала, что путешествие за пределы орбиты Земли не было реальным. Она сослалась на публикации о Баззе Олдрине, участнике миссии «Аполлон-11», и заявила, что «все время сосредотачивается на теориях заговора», а также предложила собеседнице отправить «миллион статей» с доказательствами.

С 1968 по 1972 год NASA отправило на Луну девять экспедиций в рамках программы «Аполлон». В шести из них астронавты высаживались на поверхность спутника Земли. После 1972-го программу заморозили, а потом закрыли.

Исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи ответил на эти слова в соцсети X: «Да, Ким Кардашьян, мы уже были на Луне… Шесть раз!»

20 июля 1969 года астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин первыми высадились на Луну в рамках миссии «Аполлон-11». Это событие наблюдали миллионы людей по всему миру.

Позднее возникла конспирологическая теория «Лунный заговор», сторонники которой считают, что высадка была постановкой. Популярность ей принесла в том числе книга Билла Кейсинга «Мы никогда не были на Луне» (1976). Среди доводов конспирологов — колебание флага «на ветру», отсутствие звезд на снимках и неправильные тени.

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон опровергал эти заявления, отмечая, что инсценировка высадки потребовала бы больше усилий, чем реальный полет на Луну.