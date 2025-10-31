 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Домодедово задержали разыскиваемую по делу о терроризме россиянку

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В аэропорту Домодедово задержали россиянку Алпият Абдулмуталибову, заочно арестованную и объявленную в международный розыск по статьям о терроризме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, задержанной заочно предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). Они предусматривают до 15 и до 20 лет лишения свободы соответственно. После задержания в аэропорту женщину отправили в помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, для последующего этапирования в Дагестан, где и возбуждено уголовное дело.

В конце сентября суд в республике продлил срок ареста Абдулмуталибовой на два месяца, несмотря на то что ее еще не доставили в регион. Следователь обосновал это необходимостью предъявить обвинение очно, допросить фигурантку и провести следственные действия.

Абдулмуталибова участвовала в заседании по видеосвязи. Ее защитник сообщил, что у женщины шестеро детей, пять из которых несовершеннолетние. Решение о продлении меры пресечения вступило в силу в середине октября. После этапирования арестованную поместят в СИЗО-1 УФСИН по Дагестану.

В Шереметьево задержали россиянина с контрабандой $110 тыс. в чемодане
Общество

В середине октября в МВД сообщили о задержании в международном аэропорту Сочи жителя Туапсе. Мужчину заподозрили в вербовке граждан России в террористическую организацию, где он, предварительно, сам состоял.  

Трое россиян, которых завербовал задержанный, решили поехать на Украину через третьи страны и вступить в террористическую организацию.

