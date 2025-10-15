 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Жителя Туапсе задержали за вербовку россиян для украинских формирований

Военная операция на Украине

в

Жителя Туапсе задержали за вербовку россиян для украинских формирований
Полицейские в международном аэропорту Сочи задержали жителя Туапсе, которого подозревают в вербовке граждан России в террористическую организацию, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

По предварительной информации, мужчина сам состоял в рядах террористической организации. По указанию куратора в Сети он искал людей и вовлекал в противоправную деятельность. Трое россиян, которых он завербовал, решили поехать на Украину через третьи страны и вступить в террористическую организацию, выяснили правоохранители.

ФСБ задержала жителя Донецка за публичные призывы к терроризму
Политика

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины по статьям 205.1 — содействие террористической деятельности и 205.5 — организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Молодой человек заключен под стражу. Мероприятия проводились при участии Росгвардии.

В сентябре в Крыму задержали россиянина, который получил ₴11 тыс. за работу с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Мужчина передавал украинской разведке координаты объектов ПВО и критической инфраструктуры полуострова, рассказывал о военно-морском порте Феодосии и феодосийской нефтебазе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса — государственная измена. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Полина Минаева
Сочи Туапсе вербовка террористическая организация Ирина Волк
