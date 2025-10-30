В Шереметьево задержали россиянина с контрабандой $110 тыс. в чемодане

Таможенники в аэропорту Шереметьево задержали гражданина России при попытке провезти более $110 тыс. наличными без декларирования. Деньги были обнаружены при сканировании багажа пассажира, следовавшего транзитом из Стамбула в Казань, об этом сообщила ФТС России.

При досмотре транзитного багажа инспектор заметил на мониторе сканера пачки денег. После установления личности владельца чемодана мужчину сняли с рейса. В зоне таможенного контроля пассажир отказался предъявлять содержимое багажа и попытался сбежать, но был задержан.

Общая сумма незадекларированных денежных средств составила 110 634 доллара США в эквиваленте. Среди изъятых валют — турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии, румынские леи, сербские динары.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1 УК (контрабанда наличных в особо крупном размере). Статья предусматривает ограничение свободы до четырех лет или штраф в размере от 10-кратной до 15-кратной суммы незаконно перемещаемой валюты.

По данным ФТС, задержанный ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение таможенных правил.

Летом в Шереметьево таможенники обнаружили у 35-летнего иностранца, вылетавшего в Катар, партию оружейных прицелов и кронштейнов на 29 млн руб. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в телеграм-канале. При сканировании чемоданов пассажира выявили 142 единицы незадекларированных товаров. Экспертиза подтвердила, что предметы являются тепловизионными прицелами и кронштейнами для ствольной коробки гражданского охотничьего оружия.