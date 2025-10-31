В Ярославле ночью отразили атаку беспилотников

В ночь на 31 октября в Ярославле отразили атаку украинских беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Михаил Евраев.

«Ночью над Ярославлем отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет», — уточнил губернатор.

Евраев добавил, что на территории Ярославской области могут находиться фрагменты беспилотников — при их обнаружении жителям необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о местонахождении осколков по телефону 112.

На фоне атаки беспилотников в 5:45 мск временно закрыли для полетов аэропорт Ярославля (Туношна). Ограничения продолжают действовать на момент публикации. Также ограничения в целях безопасности введены в аэропорту Тамбова.

Утром второй раз за сутки приостановила прием и отправку рейсов воздушная гавань Волгограда — ранее аэропорт закрывали для полетов с 22:14 мск 30 октября до 5:36 мск 31 октября.