 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Ярославле ночью отразили атаку беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 31 октября в Ярославле отразили атаку украинских беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Михаил Евраев.

«Ночью над Ярославлем отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет», — уточнил губернатор.

Евраев добавил, что на территории Ярославской области могут находиться фрагменты беспилотников — при их обнаружении жителям необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о местонахождении осколков по телефону 112.

Над шестью регионами России сбили 24 беспилотника
Политика
Фото:Андрей Дегтярев / Shutterstock

На фоне атаки беспилотников в 5:45 мск временно закрыли для полетов аэропорт Ярославля (Туношна). Ограничения продолжают действовать на момент публикации. Также ограничения в целях безопасности введены в аэропорту Тамбова.

Утром второй раз за сутки приостановила прием и отправку рейсов воздушная гавань Волгограда — ранее аэропорт закрывали для полетов с 22:14 мск 30 октября до 5:36 мск 31 октября.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Ярославль Михаил Евраев беспилотники атака
Материалы по теме
Над шестью регионами России сбили 24 беспилотника
Политика
Над регионами России за три часа сбили 14 украинских дронов
Политика
На подлете к Москве сбили четыре беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Над 14 регионами России сбили 130 дронов Политика, 08:34
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Прокуратура начала проверку из-за блэкаута в Мытищах Общество, 08:30
WP узнала о признании в США нарушений прав человека Израилем в Газе Политика, 08:29
Полянский обвинил Украину в неблагодарности из-за поддержки блокады Кубы Политика, 08:21
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:19
Карьера неудачника и хедж-фонд на $1 млрд: кто такой Леопольд АшенбреннерПодписка на РБК, 08:08
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Во что лучше было инвестировать в мире за 200 лет. А где Россия?Подписка на РБК, 08:00
Экс-владелец «Южуралзолота» — РБК: «Я не имею доступа ни к чему»Подписка на РБК, 08:00
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
В Ярославле ночью отразили атаку беспилотников Политика, 07:37
На «Финуслугах» появился фонд под управлением блогера Мурада Агаева Инвестиции, 07:30
Fox News заметил смягчение позиции Трампа по конфликту на Украине Политика, 07:30
Аэропорт Волгограда второй раз за сутки закрыли для полетов Общество, 07:26