В Ярославле ночью отразили атаку беспилотников
В ночь на 31 октября в Ярославле отразили атаку украинских беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Михаил Евраев.
«Ночью над Ярославлем отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет», — уточнил губернатор.
Евраев добавил, что на территории Ярославской области могут находиться фрагменты беспилотников — при их обнаружении жителям необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о местонахождении осколков по телефону 112.
На фоне атаки беспилотников в 5:45 мск временно закрыли для полетов аэропорт Ярославля (Туношна). Ограничения продолжают действовать на момент публикации. Также ограничения в целях безопасности введены в аэропорту Тамбова.
Утром второй раз за сутки приостановила прием и отправку рейсов воздушная гавань Волгограда — ранее аэропорт закрывали для полетов с 22:14 мск 30 октября до 5:36 мск 31 октября.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России
Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия
Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра
Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту