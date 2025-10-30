Над шестью регионами России сбили 24 беспилотника

Фото: Андрей Дегтярев / Shutterstock

Силы ПВО перехватили 24 украинских дрона за пять часов над шестью регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотники были уничтожены в период с 15:00 до 20:00 мск. Так, 14 дронов сбили над Белгородской областью, еще пять над Брянской, два над Калужской и по одному — над Курской, Тульской областями и над Крымом.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о беспилотной опасности в регионе, она действовала менее часа — с 17:53 до 18:36 мск. В 20:38 он сообщил об атаке дронов-камикадзе на территорию АПХ «Мираторг» в селе Хоромное Климовского района, сотрудник был ранен.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, в свою очередь, о перехвате одного дрона над территорией Жиздринского муниципального округа. В результате атаки у местной жительницы незначительно пострадала рука. Кроме того, повреждено остекление в трех жилых домах.