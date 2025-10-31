 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Си сообщил о готовности Китая ввести нулевые пошлины на товары из Африки

Китай готов ввести нулевые пошлины на 100% товаров из африканских стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил МИД Китая.

«Китай уже предоставил льготу в виде нулевых пошлин на 100% товаров из наименее развитых стран и готов ввести такую же политику для африканских государств <...> путем подписания соглашения об экономическом партнерстве», — сказал китайский лидер.

Такая мера введена исключительно в отношении стран, которые установили с Китаем дипломатические отношения, то же будет касаться и африканских государств, которым Пекин предлагает послабления в тарифах, уточнил он.

Си Цзиньпин отметил, что Пекин намерен продолжать курс на совместное развитие и «содействовать более инклюзивной и устойчивой экономической глобализации».

Трамп назвал историю жизни Си Цзиньпина сюжетом для большого кино
Политика
Си Цзиньпин

В сентябре 2024 года, по итогам Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), проходящего каждые три года, Пекинская декларация закрепила взаимное уважение интересов и поддержку суверенитета африканских стран, а африканцы подтвердили приверженность принципу одного Китая.

План действий на 2025–2027 годы предусматривает масштабное сотрудничество сторон в экономике, промышленности, инфраструктуре, здравоохранении, образовании и культуре, поддержку малых и средних предприятий, развитие транспортной сети, цифровых технологий и «зеленой» энергетики. Китай также направит африканским странам продовольственную и медицинскую помощь, вложит средства в молодежные спортивные проекты и реализует программы по подготовке специалистов и военнослужащих.

На реализацию инициатив выделили 360 млрд юаней (около $51 млрд), из которых 210 млрд пойдут в виде кредитов, а 80 млрд будут инвестициями китайских компаний. Все финансирование будет осуществляться в юанях, что подчеркивает стремление Китая расширить международное использование своей валюты.

Лента новостей
