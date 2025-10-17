Трамп назвал историю жизни Си Цзиньпина сюжетом для большого кино

Трамп подтвердил, что намерен провести встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее. Главу КНР он назвал сильным лидером с удивительной историей жизни

Си Цзиньпин (Фото: Suo Takekuma / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в Южной Корее через пару недель, об этом сам Трамп рассказал в интервью Fox News. Отрывок размещен в Х телеканала.

«Мы встретимся через пару недель. Мы встретимся в Южной Корее с президентом Си и другими. <...> Я думаю, у нас все будет хорошо [в отношениях] c Китаем. <...> Он (Си. — РБК) очень сильный лидер, потрясающий человек, его жизнь — это удивительная история для большого фильма», — сказал он.

В названный республиканцем период в Южной Корее пройдет саммит форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС): он состоится 31 октября — 1 ноября 2025 года в Кёнджу.

Си Цзиньпину 72 года. Он родился в семье соратника Мао Цзэдуна Си Чжунсюня. Но когда отца обвинили в антипартийном заговоре и арестовали, Си-младшего отправили на перевоспитание в провинцию Шэньси, где он занимался тяжелым физическим трудом и жил в бедности. Однако потом Си смог поступить в вуз и стать членом Коммунистической партии Китая (КПК). До прихода в высшую власть занимал различные должности в администрациях провинций, в том числе был губернатором Фуцзяня и Чжэцзяня. В 2008-м стал заместителем председателя КНР, в 2012-м — генсеком КПК, а в 2013-м был избран председателем КНР.

В адрес Китая Трамп высказался критично: по его словам, страна «годами грабила» США и потому президент был вынужден ввести против Пекина пошлины. КНР обещала, что будет бороться в торговой войне до конца.

Трамп уже анонсировал свою встречу с Си, но из-за напряженности в отношениях двух стран возникла неясность, состоится ли она. Торговая война между США и Китаем идет уже более полугода, стороны пытаются договориться, но при этом предпринимают и шаги к эскалации.

10 октября Трамп заявил, что с 1 ноября США введут против Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют в настоящее время (Fox уточняет, что тогда общий тариф будет 157%). Это произошло после того, как КНР 9 октября объявила о новых ограничениях на экспорт редкоземельных металлов, основным поставщиком которых является страна.