Торговая война США⁠,
0

Трамп назвал историю жизни Си Цзиньпина сюжетом для большого кино

Трамп заявил о возможной встрече с Си Цзиньпином через пару недель
Сюжет
Торговая война США
Трамп подтвердил, что намерен провести встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее. Главу КНР он назвал сильным лидером с удивительной историей жизни
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Suo Takekuma / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в Южной Корее через пару недель, об этом сам Трамп рассказал в интервью Fox News. Отрывок размещен в Х телеканала.

«Мы встретимся через пару недель. Мы встретимся в Южной Корее с президентом Си и другими. <...> Я думаю, у нас все будет хорошо [в отношениях] c Китаем. <...> Он (Си. — РБК) очень сильный лидер, потрясающий человек, его жизнь — это удивительная история для большого фильма», — сказал он.

В названный республиканцем период в Южной Корее пройдет саммит форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС): он состоится 31 октября — 1 ноября 2025 года в Кёнджу.

Си Цзиньпину 72 года. Он родился в семье соратника Мао Цзэдуна Си Чжунсюня. Но когда отца обвинили в антипартийном заговоре и арестовали, Си-младшего отправили на перевоспитание в провинцию Шэньси, где он занимался тяжелым физическим трудом и жил в бедности. Однако потом Си смог поступить в вуз и стать членом Коммунистической партии Китая (КПК).

До прихода в высшую власть занимал различные должности в администрациях провинций, в том числе был губернатором Фуцзяня и Чжэцзяня. В 2008-м стал заместителем председателя КНР, в 2012-м — генсеком КПК, а в 2013-м был избран председателем КНР.

В адрес Китая Трамп высказался критично: по его словам, страна «годами грабила» США и потому президент был вынужден ввести против Пекина пошлины. КНР обещала, что будет бороться в торговой войне до конца.

Трамп заявил, что США и Китай находятся в состоянии торговой войны
Политика
Фото:Cheng Xin / Getty Images

Трамп уже анонсировал свою встречу с Си, но из-за напряженности в отношениях двух стран возникла неясность, состоится ли она. Торговая война между США и Китаем идет уже более полугода, стороны пытаются договориться, но при этом предпринимают и шаги к эскалации.

10 октября Трамп заявил, что с 1 ноября США введут против Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют в настоящее время (Fox уточняет, что тогда общий тариф будет 157%). Это произошло после того, как КНР 9 октября объявила о новых ограничениях на экспорт редкоземельных металлов, основным поставщиком которых является страна.

Лилия Пашкова
Дональд Трамп Си Цзиньпин США Китай
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
