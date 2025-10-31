В Госдуме напомнили о двухдневной рабочей неделе в конце года

Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня — 29 и 30 декабря, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Получается, что последняя неделя декабря будет состоять всего из двух рабочих дней: понедельник и вторник — соответственно, 29 и 30 декабря», — сказал депутат.

По его словам, согласно решению правительства, 31 декабря объявлено нерабочим днем.

Новогодние выходные в 2026 году продлятся 12 дней и станут самыми долгими за многие годы, сообщил ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Глава Минтруда отметил, что 3 и 4 января выпадают на выходные дни, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года соответственно.

По действующему законодательству в России нерабочими праздничными днями являются новогодние каникулы (1–6 и 8 января) и Рождество (7 января).