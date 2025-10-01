Армия Судана заявила об уничтожении воевавших за мятежников украинцев

Армия Судана утверждает, что иностранные наемники, которые воевали на стороне СБР, проникли в некоторые районы города Эль-Фашер и планировали захватить высотные здания. Среди погибших — «колумбийцы и украинцы»

Фото: hutchison / Global Look Press

В регионе Дарфур на западе Судана уничтожены воевавшие на стороне мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР) иностранные наемники, включая выходцев из Колумбии и Украины, сообщают Alrakoba и AlWatan со ссылкой на заявление шестой пехотной дивизии суданской армии.

По данным дивизии, иностранные наемники проникли в некоторые районы города Эль-Фашер, где были дислоцированы регулярные войска, с целью захвата высотных зданий. В числе иностранных военных были инженеры, специализирующиеся на беспилотниках, а также снайперы, пояснили в суданской армии.

«Нашим войскам на площади Аль-Карама в Эль-Фашер удалось нанести тяжелые потери противнику, устроив хорошо спланированную засаду, в результате которой погибло много иностранцев, включая колумбийцев и украинцев», — говорится в заявлении дивизии в Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Силы быстрого реагирования организованы на базе ополченцев «Джанджавид» (в переводе с арабского — «джинн на коне»), участвовавших в восстании в регионе Дарфур в 2003 году. В 2019 году СБР объединились с армией Судана для свержения президента Омара Хасана аль-Башира. Позднее военные совершили еще один переворот в октябре 2021 года. С тех пор отношения между армией Судана и СБР ухудшились, несмотря на переговоры об интеграции Сил быстрого реагирования в вооруженные силы страны.

Военные столкновения между вооруженными силами страны и СБР продолжаются с апреля 2023 года. Наиболее интенсивные бои идут вокруг Эль-Фашира — столицы провинции Северный Дарфур, последнего крупного оплота военных в Дарфуре. По данным ООН, с момента начала конфликта более 12,4 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, в том числе свыше 3,3 млн бежали в соседние страны. В отчете международной организации говорится о «тысячах погибших», точное число жертв конфликта неизвестно.