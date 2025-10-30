 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Полиция задержала прыгнувшего с крыши поезда в Москву-реку зацепера

Полиция задержала прыгнувшего с крыши поезда в Москву-реку зацепера
Video

Полиция задержала 23-летнего жителя подмосковного города Химки после прыжка в Москву-реку с крыши электропоезда, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, молодой человек залез на крышу вагона электропоезда, когда тот остановился на станции «Технопарк» Замоскворецкой линии. В тот момент, когда состав проезжал по Нагатинскому метромосту, он прыгнул в Москву-реку. После прыжка парень не пострадал и самостоятельно выбрался на берег.

Спустя несколько часов зацепера задержали по месту жительства и составили в отношении него несколько административных протоколов. Суд назначил экстремалу наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток.

В Москве задержали подростка-зацепера за экстремальную поездку в метро
Общество

Транспортные ведомства регулярно сообщают об обнаружении подростков, практикующих экстремальное увлечение — зацепинг. В мае пригородный поезд сообщением Дубна — Голицыно вынужденно остановился после обнаружения на его крыше зацепера, сообщали в Московской железной дороге (МЖД).

В январе первый замглавы Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Виктор Козлов призвал ужесточить наказание за вовлечение подростков в зацепинг. МВД неоднократно предупреждало, что подобные экстремальные увлечения приводят к летальному исходу из-за удара током или падения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Плугина Ирина
МВД Ирина Волк зацепер поезд метрополитен Москва
Материалы по теме
Суд запретил видео с инструкцией по проезду для зацеперов на «Сапсане»
Общество
В Москве задержали подростка-зацепера за экстремальную поездку в метро
Общество
МВД сообщило о снижении числа зацеперов из-за штрафов и кибердружин
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 18:44
Вэнс объяснил проведение США ядерных испытаний Политика, 23:15
Полиция задержала прыгнувшего с крыши поезда в Москву-реку зацепера Общество, 23:07
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
В Туле после падения обломков дрона загорелся продуктовый магазин Политика, 22:40
Дмитриев предупредил ЕС об убытках после запрета на сантехнику из России Политика, 22:31
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Карл III начал процесс лишения принца Эндрю титулов Общество, 22:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Почему Украина закрыла посольство на Кубе и понизила уровень дипотношений Политика, 22:23
В «Займере» допустили увеличение коэффициента выплаты дивидендов выше 50% Инвестиции, 22:12
Главный раввин России раскритиковал слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха» Общество, 22:03
Пушилин поручил ликвидировать минобороны ДНР Политика, 21:57
Стали известны все участники четвертьфинала Кубка России по футболу Спорт, 21:51
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45