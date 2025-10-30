Полиция задержала прыгнувшего с крыши поезда в Москву-реку зацепера
Полиция задержала 23-летнего жителя подмосковного города Химки после прыжка в Москву-реку с крыши электропоезда, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
Согласно записям с камер видеонаблюдения, молодой человек залез на крышу вагона электропоезда, когда тот остановился на станции «Технопарк» Замоскворецкой линии. В тот момент, когда состав проезжал по Нагатинскому метромосту, он прыгнул в Москву-реку. После прыжка парень не пострадал и самостоятельно выбрался на берег.
Спустя несколько часов зацепера задержали по месту жительства и составили в отношении него несколько административных протоколов. Суд назначил экстремалу наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток.
Транспортные ведомства регулярно сообщают об обнаружении подростков, практикующих экстремальное увлечение — зацепинг. В мае пригородный поезд сообщением Дубна — Голицыно вынужденно остановился после обнаружения на его крыше зацепера, сообщали в Московской железной дороге (МЖД).
В январе первый замглавы Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Виктор Козлов призвал ужесточить наказание за вовлечение подростков в зацепинг. МВД неоднократно предупреждало, что подобные экстремальные увлечения приводят к летальному исходу из-за удара током или падения.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России
Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия
Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра
Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту