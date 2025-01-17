 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В СК предложили ужесточить ответственность за вовлечение в зацепинг

В СК предложили ужесточить ответственность за вовлечение подростков в зацепинг
Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости
Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

Для борьбы с зацепингом нужно ужесточить ответственность за вовлечение в него подростков, заявил «РИА Новости» первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Виктор Козлов.

«Немаловажным видится вопрос ужесточения ответственности за вовлечение подростков в это занятие. Наша основная задача — сделать так, чтобы дети перестали залезать на крыши и выступающие части вагонов, дергать пантографы и нашли себе безопасные увлечения», — сказал он.

По данным МВД, зацепингом, то есть проездом снаружи поездов (на крышах вагонов, площадках перед задней кабиной электропоездов либо на боковых сторонах составов), чаще всего увлекаются лица в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие неподалеку от железнодорожных магистралей.

В ведомстве предупредили, что такие поездки нередко заканчиваются гибелью от удара электрическим током или в результате падения.

В Москве задержали подростка-зацепера за экстремальную поездку в метро
Общество

Ранее, в декабре 2024 года, полиция задержала 16-летнего подростка, который проехал на электропоезде со станции метро «Трубная» до «Сретенского бульвара», зацепившись за кабину хвостовой части состава.

В отношении задержанного полицейские составили протокол об административных правонарушениях по статьям о нарушении требований в области транспортной безопасности и потреблении алкогольной продукции в запрещенных местах либо потреблении наркотических средств или психотропных веществ.

На отца подростка сотрудники полиции также составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Читайте РБК в Telegram.

Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Как устроен рынок безалкогольного вина в России и почему он растет

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео

В Москве подешевела аренда недорогого жилья. Причины

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Какие китайские машины ржавеют быстрее всего

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Следственный комитет зацепинг ужесточение наказания
Материалы по теме
В Москве задержали подростка-зацепера за экстремальную поездку в метро
Общество
МВД сообщило о снижении числа зацеперов из-за штрафов и кибердружин
Общество
Подросток-зацепер приехал из Москвы в Петербург на «Сапсане»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 16 янв, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 16 янв, 17:55
Брюс Уиллис впервые появился на публике после диагностирования деменцииОбщество, 11:31
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 11:29
Российские гребцы-слаломисты получили нейтральный статусСпорт, 11:29
Кремль оценил возможность появления британских баз на УкраинеПолитика, 11:25
В СК предложили ужесточить ответственность за вовлечение в зацепингОбщество, 11:21
Орбан заявил, что пришло время выбросить в окно санкции против РоссииПолитика, 11:20
Менеджер по продажам не справляется. Как ускорить b2b-сделкуPro, 11:19
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Bloomberg: Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетомКрипто, 11:14
Кадры задержания мужчины по делу о передаче данных УкраинеПолитика, 11:13
На волне здоровья: плюсы жизни у водыСтиль, 11:10
У кого в паре Нурмагомедова с Двалишвили больше шансов на нокаутСпорт, 11:08
В Сочи задержали подозреваемого в краже 160 млн руб. из депозитарияОбщество, 11:06
Тренер допустил, что Неймар больше не сыграет в Саудовской АравииСпорт, 11:05
Аналитики заявили о росте цен на элитные апартаменты в Москве на третьНедвижимость, 11:05