В СК предложили ужесточить ответственность за вовлечение подростков в зацепинг

В СК предложили ужесточить ответственность за вовлечение в зацепинг

Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

Для борьбы с зацепингом нужно ужесточить ответственность за вовлечение в него подростков, заявил «РИА Новости» первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Виктор Козлов.

«Немаловажным видится вопрос ужесточения ответственности за вовлечение подростков в это занятие. Наша основная задача — сделать так, чтобы дети перестали залезать на крыши и выступающие части вагонов, дергать пантографы и нашли себе безопасные увлечения», — сказал он.

По данным МВД, зацепингом, то есть проездом снаружи поездов (на крышах вагонов, площадках перед задней кабиной электропоездов либо на боковых сторонах составов), чаще всего увлекаются лица в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие неподалеку от железнодорожных магистралей.

В ведомстве предупредили, что такие поездки нередко заканчиваются гибелью от удара электрическим током или в результате падения.

Ранее, в декабре 2024 года, полиция задержала 16-летнего подростка, который проехал на электропоезде со станции метро «Трубная» до «Сретенского бульвара», зацепившись за кабину хвостовой части состава.

В отношении задержанного полицейские составили протокол об административных правонарушениях по статьям о нарушении требований в области транспортной безопасности и потреблении алкогольной продукции в запрещенных местах либо потреблении наркотических средств или психотропных веществ.

На отца подростка сотрудники полиции также составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.