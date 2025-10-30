 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
Госдума во втором чтении одобрила отработки для студентов-медиков

Госдума во втором чтении приняла поправки об отработках для студентов-медиков
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Госдума приняла во втором чтении законопроект о реформе медицинского образования, который предусматривает введение стопроцентного целевого обучения в ординатуре и наставничество. Ко второму чтению депутаты подготовили около 50 поправок к законопроекту, 29 из них были отклонены.

В редакции первого чтения законопроект предполагал, что выпускники медицинских и фармацевтических образовательных программ, которые впервые прошли первичную аккредитацию специалиста, будут осуществлять медицинскую деятельность под руководством наставника. Теперь речь идет только о выпускниках медицинских образовательных программ.

Конкретный срок наставничества определит Минздрав с учетом специальности или места нахождения организации, в которой выпускник вуза или колледжа будет осуществлять медицинскую деятельность. При этом наставничество не может длиться более трех лет.

Во втором чтении также смягчили требование к целевому набору на программы специалитета. Согласно поправкам, 70% мест в вузах останутся целевыми, а 30% — бюджетными. При этом законопроектом предусмотрено 100-процентное целевое обучение в ординатуре. Также была учтена поправка о введении отдельного конкурса для целевиков, которые намерены учиться в колледже.

Минздрав предложил сделать целевыми все бюджетные места для медиков
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Предложенные изменения позволят повысить качество медицинского и фармацевтического образования, а также доступность и качество медицинской помощи для россиян, объясняла заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова. Сейчас, по ее словам, не все студенты-целевики остаются работать в отрасли, а предпочитают выплатить штраф, который зачастую снижается судебными решениями.

Согласно законопроекту, студенты, нарушающие условия договора о целевом обучении, будут платить в бюджет компенсацию в размере затраченной на их обучение суммы и штраф в двукратном размере компенсации. В первом чтении законопроект приняли 8 октября. Третье чтении запланировано на 11 ноября.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Полина Минаева
Госдума медицина Врачи студенты обучение высшее образование
