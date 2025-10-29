Депутаты смягчили реформу медобразования ко второму чтению
Думский комитет по науке и высшему образованию рассмотрел примерно 50 поправок к законопроекту о реформе медицинского образования, 29 были отклонены, сообщила депутат Ксения Горячева.
В утвержденный вариант попали несколько предложений:
- Наставничество теперь планируется ввести только для медицинских специальностей, для фармацевтических этого делать не будут;
- Наставничество будет длиться до трех лет после первичной аккредитации (а не в течение трех лет, как в предыдущей редакции). Перечень направлений и срок наставничество отдельно установит Минздрав для каждого профиля и региона;
- Наставничество не будет обязательным для допуска к работе, специалист может выйти на практику и без него, однако по окончании срока действия первичной аккредитации придется проходить повторную первичную аккредитацию, а не стандартную периодическую.
«На зарплаты и гарантии это влиять не должно, посмотрим. Я этот блок решений не поддерживаю, считаю, что это значит фактически — начинать заново», — написала Горячева, комментируя последний пункт.
Штрафы останутся без изменений. Как отметила депутат, «штрафы кратно вырастут для тех, кто не выполнит обязательств по целевому договору».
Законопроект, разработанный Минздравом, внесли в нижнюю палату парламента в конце августа. В первом чтении законопроект приняли 8 октября.
Помимо введения наставничества, он предполагает, что все студенты, поступившие на бюджетные места медицинских и фармацевтических направлений, должны будут в течение года заключить договор о целевом обучении. Штраф за неисполнение обязательств как для студента, так и для будущего работодателя будет в три раза превышать стоимость обучения.
Предложенные изменения позволят повысить качество медицинского и фармацевтического образования, а также доступность и качество медицинской помощи для жителей страны, рассказала заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова. Она объяснила, что не все студенты-целевики остаются работать в отрасли, а предпочитают выплатить штраф, который сейчас зачастую снижается судебными решениями.
Трехкратные штрафы, предусмотренные в проекте в случае невыполнения целевого договора, — «путь в долговую яму для тех, кто не справился с учебой или не смог получить аккредитацию», указала глава комитета заксобрания Ростовской области по образованию Светлана Мананкина. «Студенты-медики, по сути, должны будут заплатить в три раза больше, чем все остальные специальности. Это заведомо ставит их в неравное положение, на наш взгляд, это дискриминация по профессиональному признаку», — сказала она.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт