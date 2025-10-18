РАН: Солнце за несколько часов сожгло две кометы

Солнце с интервалом в несколько часов сожгло две кометы, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным лаборатории, видео, на котором кометы гибнут на Солнце, сняли 10 и 11 октября космические коронографы LASCO.

Кометы родились в эпоху формирования солнечной системы и представляют собой одни из древнейших тел, некоторые из которых могут быть старше Солнца, пояснили ученые. «В поле зрения телескопов, таким образом, попало печальное окончание жизни двух странников возрастом в несколько миллиардов лет», — отметили в институте.

По мнению ученых, кометы могут представлять собой два фрагмента более крупной кометы, разрушенной в результате столкновения с неизвестным объектом. Небесные тела могли быть частью «семейства обломков», которое образовали разрушившиеся кометы.

В сентябре телескоп Gemini South сделал новые фотографии кометы 3I/ATLAS. У нее по мере приближения к Солнцу начал расти хвост.

Небесное тело окажется рядом с Землей — на дистанции 270 млн км — 19 декабря 2025 года, но не будет представлять угрозы для планеты. Увидеть комету с Земли можно будет в ноябре—декабре 2025 года.