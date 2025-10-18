 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Солнце за несколько часов сожгло две кометы

РАН: Солнце за несколько часов сожгло две кометы

Солнце с интервалом в несколько часов сожгло две кометы, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным лаборатории, видео, на котором кометы гибнут на Солнце, сняли 10 и 11 октября космические коронографы LASCO.

В РАН предупредили о направленной на Землю корональной дыре на Солнце
Общество

Кометы родились в эпоху формирования солнечной системы и представляют собой одни из древнейших тел, некоторые из которых могут быть старше Солнца, пояснили ученые. «В поле зрения телескопов, таким образом, попало печальное окончание жизни двух странников возрастом в несколько миллиардов лет», — отметили в институте.

По мнению ученых, кометы могут представлять собой два фрагмента более крупной кометы, разрушенной в результате столкновения с неизвестным объектом. Небесные тела могли быть частью «семейства обломков», которое образовали разрушившиеся кометы.

В сентябре телескоп Gemini South сделал новые фотографии кометы 3I/ATLAS. У нее по мере приближения к Солнцу начал расти хвост.

Небесное тело окажется рядом с Землей — на дистанции 270 млн км — 19 декабря 2025 года, но не будет представлять угрозы для планеты. Увидеть комету с Земли можно будет в ноябре—декабре 2025 года.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Минаева
Солнце космос наука комета
Материалы по теме
В РАН сообщили об 11 вспышках на Солнце с начала дня
Общество
На Солнце зафиксировали вторую по силе вспышку за последние четыре месяца
Общество
На Солнце заметили протуберанец «неадекватного размера»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Зеленский согласился со словами Трампа о необходимости остановиться Политика, 02:41
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Израиль получил от ХАМАС еще одно тело погибшего заложника Политика, 02:20
Трамп назвал встречу с Зеленским «интересной и душевной» Политика, 02:07
Солнце за несколько часов сожгло две кометы Технологии и медиа, 01:59
Мерц заявил о надежде на фоне встречи Трампа и Путина в Будапеште Политика, 01:57
Власти Башкирии сообщили, что двое остаются под завалами после взрыва Общество, 01:27
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В аэропорту Сочи приостановили полеты на фоне угрозы атаки дронов Политика, 01:26
Трамп отправился в Мар-а-Лаго после встречи с Зеленским Политика, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Над семью регионами России за два часа уничтожили 29 беспилотников Политика, 00:20
О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский Политика, 00:18
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Трамп потребовал от Зеленского заключить сделку с Россией Политика, 00:04