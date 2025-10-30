 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Счетная палата Италии отклонила проект моста между материком и Сицилией

Фото: Speloritano / Shutterstock
Фото: Speloritano / Shutterstock

Счетная палата Италии отклонила проект строительства моста, соединяющего остров Сицилия с материковой частью страны, стоимостью €13,5 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

В течение 30 дней орган, осуществляющий надзор за государственными расходами, опубликует подробное обоснование своего решения. Сейчас известно, что палата потребовала от властей дополнительную информацию о влиянии строительства на окружающую среду, а также сведения об отдельных правовых аспектах проекта.

Премьер-министр Джорджа Мелони назвала решение Счетной палаты «актом вторжения». По ее словам, правительство ответило на все технические вопросы, волновавшие орган. В свою очередь, заместитель премьер-министра Маттео Сальвини назвал решение палаты «политически мотивированным» и заявил, что оно «наносит ущерб» стране.

Власти Италии одобрили строительство «моста мечты Берлускони»
Общество
Вид на Мессинский&nbsp;пролив

Теперь власти Италии могут либо согласиться с доводами Счетной палаты и внести поправки в проект, чтобы вновь направить его на рассмотрение палаты, либо потребовать пересмотра решения. Во втором случае правительство возьмет на себя все возможные риски, связанные с проектом.

Строительство моста, соединяющего Сицилию с материковой частью страны, обсуждается в Италии несколько десятилетий. В 2005 году возродить проект пытался Сильвио Берлускони, но на следующий год его отменило правительство Романо Проди. В 2009 году работы вновь возобновились при правительстве Берлускони. Журнал Spiegel называл проект «мечтой Берлускони». После экономического кризиса 2011 года разработки снова свернули.

Правительство Джорджи Мелони взялось за проект моста в 2023 году. Летом 2025 года на фоне решения НАТО увеличить военные расходы до 5% к 2035 году Италия попыталась классифицировать мост как стратегически важный, чтобы вписать его в категорию расходов, необходимых для стратегического развития альянса.

В августе 2025 года правительство Италии одобрило строительство моста через Мессинский пролив. По задумке, его протяженность составит 3,3 км. Это сделает его самым длинным подвесным мостом в мире.

Анастасия Луценко
Италия Сицилия мосты Джорджа Мелони
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони
политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони
политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии
29 сентября 1936 года
