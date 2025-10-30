 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В одной из ростовских колоний предотвратили теракт с захватом заложников

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта и захват заложников в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, сообщило региональное управление СК в телеграм-канале.

Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса — приготовление к совершению террористического акта.

Жителя Ставрополья заподозрили в подготовке теракта на объекте транспорта
Политика

По информации следствия, фигурант был сторонником террористической организации. Находясь в колонии, с апреля по июль 2025 года он подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения. Подозреваемого ранее уже судили за совершение преступлений террористической направленности.

Прошлым летом в СИЗО-1 в Ростовской области шесть заключенных захватили в заложники двух сотрудников учреждения. В результате штурма пятеро преступников были убиты, заложники остались живы.

Полина Минаева
Следственный комитет Ростовская область предотвращение теракта захват заложников уголовное дело
