ФСБ предложила передать ей контроль за регистрацией шпионских средств

Под новые нормы попадут устройства для прослушки и наблюдения, в том числе разработанные «не уполномоченными на оперативно-разыскную деятельность» лицами. Сейчас за учет спецсредств отвечают несколько ведомств

Главное здание ФСБ в Москве (Фото: Олег Яковлев / РБК)

ФСБ предложила закрепить за собой полномочия по регистрации и учету специальных технических средств, предназначенных для «негласного получения информации», говорится в проекте указа, которое разработало ведомство. Внимание на него обратили «Ведомости».

Согласно документу, спецслужба будет устанавливать порядок регистрации, учета и использования устройств, которые производят, покупают, продают, ввозят или вывозят из России лица, «не уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности».

В пояснительной записке говорится, что изменения «позволят повысить эффективность решения задач по обеспечению безопасности государства, в том числе в условиях активизации разведывательной и подрывной деятельности иностранных спецслужб и организаций против Российской Федерации».

Сейчас за учет спецсредств и контроль их оборота отвечают несколько ведомств.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров считает, что нормы затронут устройства для прослушки и наблюдения, такие как скрытые микрофоны, диктофоны и GSM- или VoIP-модули для перехвата звонков и сообщений, встроенные в предметы, мини-камеры, IP-камеры с удаленным доступом, дроны и робототехника для скрытой съемки. В теории под новые правила могут попасть мощные маршрутизаторы, некоторые модели смартфонов, программное обеспечение для сетевого анализа, допустил он.

Согласно ст. 138.1 УК, за незаконный оборот «специальных технических средств» для негласного получения информации может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. Определение шпионских устройств было уточнено в 2019 году. В законе отмечалось, что к «спецсредствам» не относятся приборы, которые находятся в свободном обороте и с помощью которых можно заснять фото, видео, сделать аудиозапись или узнать геолокацию. При этом в документе говорилось, что такие устройства не должны быть доработаны для того, чтобы они могли получать личную информацию без ведома ее обладателя.