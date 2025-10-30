Набиуллина назвала «путь в гиперинфляцию»

Глава ЦБ Набиуллина назвала снижение ключевой ставки до 3–4% путем в гиперинфляцию, какая была 90-х. Ранее в октябре ЦБ снизил ставку в четвертый раз — с 17 до 16,5% годовых

Фото: Госдума России

Понижение ключевой ставки до 3–4% в России грозит стране гиперинфляцией, сейчас Центробанк ведет политику, которая не позволит вернуться в состояние 90-х. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Мы об этом договорились (показать сценарий, когда ставка 3–4%, а инфляция — выше. — РБК), но только для того, я в этом уверена, чтобы показать, как выглядит путь в гиперинфляцию. Хотя большинству сидящих в зале эта ситуация знакома не понаслышке. В девяностые годы мы хлебнули ее по полной программе», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что в 90-х годах Россия столкнулась с «тотальной долларизацией» экономики и финансовой системы. «Вы прекрасно помните, что было и с экономическим ростом, с инвестициями в девяностые годы, и было ли тогда рублевое долгосрочное кредитование <...> вы помните условные единицы в магазинах и так далее», — отметила глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что денежно-кредитная политика, проводимая Центробанком сейчас в условиях дисбаланса спроса и предложения, направлена на то, чтобы Россия не вернулась в описанную выше ситуацию.

Около недели назад, 24 октября, Центробанк снизил ключевую ставку с 17 до 16,5% годовых, что стало четвертым подряд смягчением. До того ЦБ снижал ставку сначала с исторического максимума 21 до 20%. Затем еще дважды (на заседаниях в июле и сентябре) регулятор снижал ставку — сначала на 200 б.п., а затем на 100 б.п.

Снижая ставку в октябре, ЦБ дал относительно жесткий сигнал, заверив, что Банк будет поддерживать «жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели». «В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13–15% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — говорилось в сообщении.

Как отметил регулятор, сейчас выросли проинфляционные риски, они преобладают над дезинфляционными «на среднесрочном горизонте». Речь идет об отклонении траектории российской экономики вверх от сбалансированного роста и о высоких инфляционных ожиданиях, а также о повышении НДС и об ухудшении условий внешней торговли. Бюджетная политика регулятора будет способствовать замедлению инфляции «на среднесрочном горизонте».