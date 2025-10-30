 Перейти к основному контенту
0

Набиуллина назвала «путь в гиперинфляцию»

Глава ЦБ Набиуллина назвала снижение ключевой ставки до 3–4% путем в гиперинфляцию, какая была 90-х. Ранее в октябре ЦБ снизил ставку в четвертый раз — с 17 до 16,5% годовых
Фото: Госдума России
Фото: Госдума России

Понижение ключевой ставки до 3–4% в России грозит стране гиперинфляцией, сейчас Центробанк ведет политику, которая не позволит вернуться в состояние 90-х. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК. 

«Мы об этом договорились (показать сценарий, когда ставка 3–4%, а инфляция — выше. — РБК), но только для того, я в этом уверена, чтобы показать, как выглядит путь в гиперинфляцию. Хотя большинству сидящих в зале эта ситуация знакома не понаслышке. В девяностые годы мы хлебнули ее по полной программе», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что в 90-х годах Россия столкнулась с «тотальной долларизацией» экономики и финансовой системы. «Вы прекрасно помните, что было и с экономическим ростом, с инвестициями в девяностые годы, и было ли тогда рублевое долгосрочное кредитование <...> вы помните условные единицы в магазинах и так далее», — отметила глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что денежно-кредитная политика, проводимая Центробанком сейчас в условиях дисбаланса спроса и предложения, направлена на то, чтобы Россия не вернулась в описанную выше ситуацию.

Набиуллина заявила о «двойном ударе» при резком снижении ключевой ставки
Экономика
Эльвира Набиуллина

Около недели назад, 24 октября, Центробанк снизил ключевую ставку с 17 до 16,5% годовых, что стало четвертым подряд смягчением. До того ЦБ снижал ставку сначала с исторического максимума 21 до 20%. Затем еще дважды (на заседаниях в июле и сентябре) регулятор снижал ставку — сначала на 200 б.п., а затем на 100 б.п.

Снижая ставку в октябре, ЦБ дал относительно жесткий сигнал, заверив, что Банк будет поддерживать «жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели». «В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13–15% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — говорилось в сообщении.

Как отметил регулятор, сейчас выросли проинфляционные риски, они преобладают над дезинфляционными «на среднесрочном горизонте». Речь идет об отклонении траектории российской экономики вверх от сбалансированного роста и о высоких инфляционных ожиданиях, а также о повышении НДС и об ухудшении условий внешней торговли. Бюджетная политика регулятора будет способствовать замедлению инфляции «на среднесрочном горизонте».

Яна Мордвинцева, Софья Полковникова
Центробанк Эльвира Набиуллина ключевая ставка гиперинфляция
ЦЕНТРОБАНК ГУ РФ
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
