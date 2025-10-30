Швеция перестала признавать выданные в России медицинские полисы
Власти Швеции на фоне санкций перестали признавать у российских туристов полисы, выданные медицинскими страховыми организациями в России — таким путешественникам отказывают во въезде или аннулируют шенгенские визы. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Швеции в телеграм-канале.
«Согласно официальным разъяснениям шведской стороны, в свете действующих санкционных ограничений российские полисы не рассматриваются как достаточная мера медицинского обеспечения путешественника», — говорится в сообщении.
Как заявили ТАСС в посольстве, власти Швеции полагают, что российские медицинские страховки не покрывают все риски.
По мнению дипломатов, упомянутая выше практика «соответствует заявлениям официальных шведских представителей о намерении максимально затруднить поездки граждан Российской Федерации в Европу в рамках намерения наращивать санкционное давление на Россию».
Дипломаты рекомендовали россиянам при планировании поездки в Швецию:
- оформлять медицинские страховые полисы, действующие в странах Шенгенского договора, заранее;
- проверять актуальные требования пограничных властей непосредственно перед выездом.
На сайте посольства Швеции в России говорится, что шведские учреждения принимают только медицинские страховки, оформленные не в России.
