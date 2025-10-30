 Перейти к основному контенту
Швеция перестала признавать выданные в России медицинские полисы

Война санкций
Фото: Predrag Jankovic / Shutterstock
Фото: Predrag Jankovic / Shutterstock

Власти Швеции на фоне санкций перестали признавать у российских туристов полисы, выданные медицинскими страховыми организациями в России — таким путешественникам отказывают во въезде или аннулируют шенгенские визы. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Швеции в телеграм-канале.

«Согласно официальным разъяснениям шведской стороны, в свете действующих санкционных ограничений российские полисы не рассматриваются как достаточная мера медицинского обеспечения путешественника», — говорится в сообщении.

Зеленский прилетел в Норвегию перед визитом в Швецию
Политика
Владимир Зеленский во время визита в Норвегию

Как заявили ТАСС в посольстве, власти Швеции полагают, что российские медицинские страховки не покрывают все риски.

По мнению дипломатов, упомянутая выше практика «соответствует заявлениям официальных шведских представителей о намерении максимально затруднить поездки граждан Российской Федерации в Европу в рамках намерения наращивать санкционное давление на Россию».

Дипломаты рекомендовали россиянам при планировании поездки в Швецию:

  • оформлять медицинские страховые полисы, действующие в странах Шенгенского договора, заранее;
  • проверять актуальные требования пограничных властей непосредственно перед выездом.

На сайте посольства Швеции в России говорится, что шведские учреждения принимают только медицинские страховки, оформленные не в России.

Софья Полковникова
Швеция Россия полисы
