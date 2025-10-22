Зеленский прилетел в Норвегию перед визитом в Швецию
Самолет президента Украины Владимира Зеленского утром в среду, 22 октября, приземлился в военной части аэропорта Гардермон в столице Норвегии Осло, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на официального представителя Зеленского Сергея Никифорова.
Украинского президента сопровождают его супруга Елена Зеленская и министр иностранных дел Андрей Сибига. Они проведут в Осло несколько дней, тогда как Зеленский в этот же день посетит соседнюю Швецию, где встретится с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном для обсуждения поставок оружия Киеву. Президент также посетит военный завод компании Saab в шведском городе Линчёпинг.
По данным издания, Киев проявил интерес к многоцелевому истребителю Saab JAS Gripen, предназначенному для выполнения разных задач в воздухе, на земле и на море — от перехвата целей до нанесения высокоточного удара.
С 2023 года шведские специалисты обучают украинских пилотов на самолетах Gripen, поставки которых Киеву были одобрены парламентом королевства.
Россия осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.
Читайте РБК в Telegram.