 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский прилетел в Норвегию перед визитом в Швецию

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский во время визита в Норвегию
Владимир Зеленский во время визита в Норвегию (Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters)

Самолет президента Украины Владимира Зеленского утром в среду, 22 октября, приземлился в военной части аэропорта Гардермон в столице Норвегии Осло, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на официального представителя Зеленского Сергея Никифорова.

Украинского президента сопровождают его супруга Елена Зеленская и министр иностранных дел Андрей Сибига. Они проведут в Осло несколько дней, тогда как Зеленский в этот же день посетит соседнюю Швецию, где встретится с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном для обсуждения поставок оружия Киеву. Президент также посетит военный завод компании Saab в шведском городе Линчёпинг.

Министр обороны Швеции призвал Европу перейти «в режим войны» ради мира
Политика
Фото:Jonas Gratzer / Getty Images

По данным издания, Киев проявил интерес к многоцелевому истребителю Saab JAS Gripen, предназначенному для выполнения разных задач в воздухе, на земле и на море — от перехвата целей до нанесения высокоточного удара.

С 2023 года шведские специалисты обучают украинских пилотов на самолетах Gripen, поставки которых Киеву были одобрены парламентом королевства.

Россия осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Владимир Зеленский Норвегия Швеция поставки оружия Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Трамп заявил о желании Путина и Зеленского закончить конфликт стран
Политика
Швеция решила нарастить финансирование ПВО для борьбы с дронами
Политика
Швеция призвала страны ЕС усиливать противодействие дронам по отдельности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Как организовать деловую игру, чтобы оценить сотрудников. Инструкция Образование, 14:12
Овчинский заявил о возведении 12 домов по проекту «Московские кварталы» Город, 14:10
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Губернатор посетил тренировку «Ростова» и выразил поддержку клубу РПЛ Спорт, 14:06
Умер создатель первого в Португалии частного телеканала Балсеман Политика, 14:04
Аэропорт Калуги закрыли для полетов Политика, 14:01
Что такое страховая пенсия: размер в 2025 году и формула расчета Инвестиции, 14:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В России запустили сервис удаленной регистрации кассового оборудования РБК Компании, 14:00
Суд оставил под стражей замгубернатора Белгородской области Общество, 13:54
В Думе предложили ввести в УК статью за вовлечение детей в азартные игры Общество, 13:51
Почему биткоин не растет, как золото. В чем разница Крипто, 13:48
В Лиме введено ЧП из-за насилия на митингах. Фотогалерея Политика, 13:47 
Умер заслуженный тренер России по велоспорту Рыбин Спорт, 13:46
Автоподборщик Иваницкий об отличиях BMW из Европы, Кореи и КНР в эфире Радио РБК: «Одинаковые, но разные» Авто, 13:44