Зеленский прилетел в Норвегию перед визитом в Швецию

Владимир Зеленский во время визита в Норвегию (Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters)

Самолет президента Украины Владимира Зеленского утром в среду, 22 октября, приземлился в военной части аэропорта Гардермон в столице Норвегии Осло, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на официального представителя Зеленского Сергея Никифорова.

Украинского президента сопровождают его супруга Елена Зеленская и министр иностранных дел Андрей Сибига. Они проведут в Осло несколько дней, тогда как Зеленский в этот же день посетит соседнюю Швецию, где встретится с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном для обсуждения поставок оружия Киеву. Президент также посетит военный завод компании Saab в шведском городе Линчёпинг.

По данным издания, Киев проявил интерес к многоцелевому истребителю Saab JAS Gripen, предназначенному для выполнения разных задач в воздухе, на земле и на море — от перехвата целей до нанесения высокоточного удара.

С 2023 года шведские специалисты обучают украинских пилотов на самолетах Gripen, поставки которых Киеву были одобрены парламентом королевства.

Россия осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.