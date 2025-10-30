 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Люберцах в машине нашли без сознания двух девочек-подростков и мужчину

Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

В подмосковных Люберцах в машине обнаружили двух находящихся без сознания девушек 16 и 17 лет и 38-летнего мужчину, сообщает 360.ru. По данным источника телеканала, все трое получили передозировку наркотиков, сейчас они находятся в больнице.

Мужчина, по словам собеседника, является сожителем матери одной из пострадавших. Мать второй девушки рассказала телеканалу, что девочки были одноклассницами, а мужчина постоянно звонил ее дочери, несмотря на просьбы прекратить.

По словам матери, инцидент произошел 29 октября. Женщина уточнила, что ее дочь пережила остановку сердца, но уже пришла в сознание.

«Вчера у нас приостановка сердца была. Сейчас она пока в реанимации, но уже пришла в себя. Врач сказал, что, если до вечера будет все нормально, переведут в палату», — рассказала мать пострадавшей.

Причиной смерти крановщика на стройке ЖК в Москве назвали передозировку
Общество

Женщина утверждает, что семья второй девочки является неблагополучной, а мужчина «пристает к малолетним девочкам» и может быть причастен к распространению наркотиков.

Мать добавила, что дочь называет отчима подруги приятелем, который с ними «тусит», а не так давно она поругалась с семьей и ушла из дома.

Как пишет телеграм-канал Mash, мужчина занимается автоперевозками, а одна из пострадавших все еще учится в школе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Александра Озерова
передозировка Люберцы Подмосковье несовершеннолетние наркотики
Материалы по теме
Причиной смерти крановщика на стройке ЖК в Москве назвали передозировку
Общество
Сын экс-футболиста ПСЖ опроверг госпитализацию отца из-за передозировки
Спорт
В квартире в Москве три человека умерли от передозировки наркотиками
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Тарасова отреагировала на финальное решение по делу Валиевой Спорт, 15:43
Швеция перестала признавать выданные в России медицинские полисы Политика, 15:39
Крылатая ракета «Калибр»: характеристики, применение База знаний, 15:36
Мосбиржа назвала предварительную дату начала торгов акциями Ozon Инвестиции, 15:36
Как экономическая концепция скрытых рынков спасет руководителя от авраловПодписка на РБК, 15:31
Ущерб по делу о хищениях на объектах метро Москвы превысил ₽400 млн Общество, 15:31
От Бразилии до ЮАР. Каким банкам ЦБ пытается открыть путь в РоссиюПодписка на РБК, 15:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Карелии создадут народные дружины для помощи на границе с Финляндией Политика, 15:24
Канцлера Австрии прооперировали из-за болей в спине Политика, 15:22
Эти 5 когнитивных искажений разрушают карьеру. Как не попасть в их капкан Образование, 15:21
Шлосберг выступил с последним словом по делу об иностранном влиянии Политика, 15:21
Набиуллина рассказала, насколько востребованы соцвклады у населения Инвестиции, 15:19
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
WSJ назвала начало ядерных испытаний США подарком России и Китаю Политика, 15:15