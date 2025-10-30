В Люберцах в машине нашли без сознания двух девочек-подростков и мужчину

Фото: Дарья Широкова / РБК

В подмосковных Люберцах в машине обнаружили двух находящихся без сознания девушек 16 и 17 лет и 38-летнего мужчину, сообщает 360.ru. По данным источника телеканала, все трое получили передозировку наркотиков, сейчас они находятся в больнице.

Мужчина, по словам собеседника, является сожителем матери одной из пострадавших. Мать второй девушки рассказала телеканалу, что девочки были одноклассницами, а мужчина постоянно звонил ее дочери, несмотря на просьбы прекратить.

По словам матери, инцидент произошел 29 октября. Женщина уточнила, что ее дочь пережила остановку сердца, но уже пришла в сознание.

«Вчера у нас приостановка сердца была. Сейчас она пока в реанимации, но уже пришла в себя. Врач сказал, что, если до вечера будет все нормально, переведут в палату», — рассказала мать пострадавшей.

Женщина утверждает, что семья второй девочки является неблагополучной, а мужчина «пристает к малолетним девочкам» и может быть причастен к распространению наркотиков.

Мать добавила, что дочь называет отчима подруги приятелем, который с ними «тусит», а не так давно она поругалась с семьей и ушла из дома.

Как пишет телеграм-канал Mash, мужчина занимается автоперевозками, а одна из пострадавших все еще учится в школе.