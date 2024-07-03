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Стала известна возможная причина смерти крановщика на стройке ЖК в Москве

«РИА Новости»: крановщик умер на стройке в Москве от передозировки наркотиками

Стала известна возможная причина смерти крановщика на стройке ЖК в Москве
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Причиной смерти крановщика на стройке ЖК High Life на юге Москвы стала передозировка наркотиками, передают Baza и «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По информации телеграм-канала, на теле 44-летнего крановщика обнаружили следы инъекций, а рядом — шприц и баночку с неизвестным веществом.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что информация об этом в ведомство не поступала. РБК обратился за комментарием в ГСУ СК России по Москве и направил запрос в ГК «Пионер».

Крановщик умер на стройке днем 3 июля, Mash и РЕН ТВ назвали причиной жару, которая установилась в городе. РЕН ТВ и телеграм-канал SHOT писали, что у рабочего остановилось сердце.

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Строителя обнаружил коллега, который поднялся на кран, поскольку работа остановилась. На тот момент крановщик был еще жив. На место вызвали медиков и спасателей, но к моменту, когда до рабочего удалось добраться, он уже умер.

В ГК «Пионер» (компания — застройщик ЖК) РБК сообщили, что умерший строитель работал на генерального подрядчика, представители этой организации незамедлительно вызвали медиков. Причину смерти крановщика сейчас устанавливает судебно-медицинская экспертиза, добавил представитель девелопера.

Рабочий умер на объекте по адресу улица Летниковская, владение 11/10, уточнили в компании.

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Москва стройка наркотики новости
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