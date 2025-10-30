Канцлера Австрии прооперировали из-за болей в спине

Кристиан Штокер (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер находится в больнице после успешно проведенной операции на спине, сообщает телеканал OE24 со ссылкой на ведомство федерального канцлера (ВФК). Там отметили, что пока неизвестно, когда он окончательно покинет больницу. После выписки политик некоторое время будет исполнять свои обязанности из дома.

Неделей ранее в администрации канцлера предупредили, что у 65-летнего Штокера боли в спине и по рекомендации медиков ему предстоит плановая операция. На время госпитализации обязанности Штокера исполняли вице-канцлер Андреас Баблер (ÖVP) и госсекретарь Александр Прёлль (SPÖ), пишет австрийский портал VOL.

Генеральный секретарь Австрийской народной партии (ÖVP) Кристиан Штокер стал федеральным канцлером Австрии 3 марта 2025 года.

Он возглавил коалиционное правительство, состоящее из Австрийской народной партии (ÖVP), Социал-демократической партии Австрии (SPÖ) и либеральной партии NEOS, но без ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ), победившей на парламентских выборах в сентябре 2024 года.

Впервые за несколько десятилетий в работе правительства участвуют сразу три партии. Его формированию в такой конфигурации предшествовали многомесячные переговоры.

Как написало тогда немецкое издание TAZ, Австрия «неожиданно стала хорошим примером» того, что умеренные партии способны достигать компромисса, предотвращающего необходимость новых досрочных выборов.