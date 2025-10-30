 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд в третий раз отложил рассмотрение дела об афере с квартирой Долиной

Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Балашихинский суд Московской области в третий раз отложил рассмотрение уголовного дела об афере с квартирой народной артистки Ларисы Долиной, сообщает «РИА Новости».

Заседание перенесли на 6 ноября, поскольку трех обвиняемых снова не доставили в суд. Присутствовала лишь одна фигурантка — Анжела Цырульникова. Ранее, 21 октября, не привезли ни одного из подсудимых.

ТАСС узнал о смерти дроппера, обналичившего ₽15 млн Долиной
Общество
Лариса Долина

Анжеле Цырульниковой, Андрею Основу и Артуру Каменецкому предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО. Каменецкий признал вину.

Следствие установило, что со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024-го фигуранты при участии неустановленных лиц похитили у Долиной 175 120 000 руб. Артистку также вынудили продать квартиру в центре Москвы стоимостью свыше 138 млн руб., утверждая, что сделка будет фиктивной, а квартира останется в ее собственности.

В марте суд в Москве вернул Долиной квартиру и отказал ее покупательнице Полине Лурье во встречном иске о выселении артистки. 27 октября Лурье подала кассационную жалобу на решение о возврате квартиры Долиной.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Лариса Долина мошенничество Москва суд
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица, преподаватель
10 сентября 1955 года
Материалы по теме
Покупательница квартиры Долиной обжаловала ее возврат певице
Общество
ТАСС узнал о смерти дроппера, обналичившего ₽15 млн Долиной
Общество
Суд определился по квартире Долиной, которая продала ее из-за мошенников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
Только одна россиянка из пяти дошла до четвертьфинала турнира WTA в Китае Спорт, 14:10
Japan Mobility Show 2025. Главные премьеры Токийского автосалона Авто, 14:05
Роспотребнадзор оценил опасность обнаруженного в Бразилии коронавируса Общество, 13:57
Набиуллина объяснила взаимосвязь высокой ключевой ставки и крепкого рубля Инвестиции, 13:55
Суд в третий раз отложил рассмотрение дела об афере с квартирой Долиной Общество, 13:54
«Билайн» получил премию в исследовании качества связи в метро Отрасли, 13:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд продлил Аглае Тарасовой срок запрета определенных действий Общество, 13:52
«Яндекс» выпустит диктофон, который сам расшифрует запись Технологии и медиа, 13:52
Песков заявил об отсутствии предложений от США договору о ядерных ракетах Политика, 13:48
В Австралии игрок в крикет умер в 17 лет после попадания мяча в шею Спорт, 13:44
Увольте саботажников. Как внедрять изменения, несмотря на сопротивление Образование, 13:41
В Кремле заявили о выздоровлении «Роснано» от болезней прошлого Технологии и медиа, 13:37
Посол раскрыл реакцию Мелании Трамп на шаги России после письма Путину Общество, 13:32