Суд в третий раз отложил рассмотрение дела об афере с квартирой Долиной

Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Балашихинский суд Московской области в третий раз отложил рассмотрение уголовного дела об афере с квартирой народной артистки Ларисы Долиной, сообщает «РИА Новости».

Заседание перенесли на 6 ноября, поскольку трех обвиняемых снова не доставили в суд. Присутствовала лишь одна фигурантка — Анжела Цырульникова. Ранее, 21 октября, не привезли ни одного из подсудимых.

Анжеле Цырульниковой, Андрею Основу и Артуру Каменецкому предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО. Каменецкий признал вину.

Следствие установило, что со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024-го фигуранты при участии неустановленных лиц похитили у Долиной 175 120 000 руб. Артистку также вынудили продать квартиру в центре Москвы стоимостью свыше 138 млн руб., утверждая, что сделка будет фиктивной, а квартира останется в ее собственности.

В марте суд в Москве вернул Долиной квартиру и отказал ее покупательнице Полине Лурье во встречном иске о выселении артистки. 27 октября Лурье подала кассационную жалобу на решение о возврате квартиры Долиной.