Фонд из России объяснил обращение задержанного в ОАЭ военного инструктора

Подозреваемый в организации госпереворота в Румынии военный инструктор Хорациу Потра обратился за помощью к российскому фонду «Русское Ближневосточное общество». В сентябре Потру задержали в Дубае по просьбе румынской стороны

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Румынский военный инструктор Хорациу Потра, который подозревается румынскими властями в попытке госпереворота и который был задержан в аэропорту Дубая 24 сентября, когда собирался вылетать в Москву, обратился за помощью в фонд «Русское Ближневосточное общество». Информацию об этом РБК подтвердил глава фонда Игорь Спивак.

Румынские власти подозревают Потру в сговоре с экс-кандидатом в президенты Кэлином Джорджеску с целью «свержения конституционного строя». Соответствующие обвинения в его адрес генеральная прокуратура Румынии выдвинула 16 сентября. При этом румынская сторона полагает, что Потра намерен получить убежище в России. О том, что российские структуры пытаются не допустить экстрадицию Потры в Румынию, на днях сообщала The Guardian.

В разговоре с РБК Спивак подтвердил, что занимается делом Потры, который лично обратился к нему с этой просьбой. «Мы занимаемся достаточно плотно гуманитарной повесткой, в том числе правами человека, у нас есть определенные возможности. И к нам обратились, узнав, что мы можем это сделать в регионе», — рассказал Спивак. При этом, по его словам, фонд не координирует свои действия с официальными российскими структурами. «Нет никакого финансирования, используем свои наработанные каналы. Все происходит за счет организации», — сказал глава фонда, отметив, что пока помощь Потре заключается в предоставлении юридической поддержки.

Спивак также отметил, что расследование против Потры носит политизированный характер. «Это сфабрикованное дело, цель которого — надавить на Кэлина Джорджеску. Они специально выбрали среди его соратников уязвимую фигуру, на которую можно попытаться повесить все что угодно, учитывая его прошлое», — добавил он.

Хорациу Потра состоял во французском Иностранном легионе, служил в африканских и арабских странах; был телохранителем и военным инструктором, возглавлял группу наемников RALF, объединявшую румын, служивших в Иностранном легионе. Согласно расследованию румынской платформы Press One, с 2022 года Потра вербовал наемников в ДР Конго, за что получил прозвище «румынского Пригожина».

Джорджеску, который в настоящее время остается под судебным надзором, инкриминируют соучастие в подрыве конституционного строя, распространение ложной информации и основание антисемитской организации.

Потра, по версии следствия, в декабре 2024-го, после отмены итогов президентских выборов, планировал устроить беспорядки и свергнуть правительство. Тогда он был задержан вместе с соратниками при попытке провезти на митинг в поддержку Джорджеску, организованный в Бухаресте, оружие, мачете, топоры и ножи, однако апелляционный суд постановил освободить его. 26 февраля 2025 года румынская полиция, которая продолжала следствие по делу о попытке госпереворота, провела обыски у многих соратников Джорджеску, включая Потру. В его доме в скрытом сейфе были обнаружены наличные на сумму более €1 млн, оружие и боеприпасы. К тому времени Потра уже покинул Румынию.

Рассуждая о шансах Потры избежать экстрадиции, Спивак отметил, что тот обратился за помощью слишком поздно. «Надо было бы пораньше, мы бы решили быстрее, а сейчас ситуация серьезная.<…> Если Потра окажется в Румынии, то ему угрожает, я думаю, не только судебное преследование, речь идет об угрозе его жизни», — добавил он в комментарии для РБК.

6 декабря 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, фаворитом которого стал Джорджеску. Причина — «очевидные нарушения избирательного процесса». Речь шла о предполагаемом иностранном вмешательстве в избирательный процесс, осуществленном через TikTok, в которой Джорджеску вел свою избирательную кампанию (у него там около 520 тыс. подписчиков). Румынская служба внешней разведки (SIE) и генпрокуратура страны заявила, что республика стала объектом гибридных действий России. По их версии, с 2022 года четыре компании, связанные с Россией, управляли ботами и фейковыми аккаунтами, охватившими более 1,3 млн человек с целью ослабления доверия к власти. Москва неоднократно отрицала любую форму вмешательства в избирательную кампанию в Румынии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти обвинения не соответствуют действительности.

Потра отрицает какие-либо связи с Россией. При этом, как утверждает The Guardian со ссылкой на правоохранительные органы Румынии, ранее он встречался с послом России в Румынии Валерием Кузьминым во время официальных приемов, а также часто ездил в Москву.

В посольстве России в Бухаресте РБК по этому поводу сообщили следующее: «Этот человек действительно несколько лет тому назад присутствовал на одном из мероприятий в нашем посольстве. К нам приходит много румынских граждан, с симпатией относящихся к нашей стране, ее культуре, традициям и обычаям, поэтому в самом по себе этом факте ничего необычного не было». Никаких отдельных встреч с Потрой не проводилось, личных контактов с ним посольство не поддерживало и не поддерживает, отметили в российской дипмиссии.

Там также добавили, что румынские и британские СМИ искусственно раздувают скандал вокруг Потры и его мнимых связей с российским посольством. «Причина понятна — надо как-то оправдаться в глазах так называемой «демократической общественности» на Западе за манипуляции в ходе президентских выборов 2024–2025 годов, когда результаты их первого тура были просто отменены, так как не устраивали правящие круги», — заявили в дипмиссии, подчеркнув, что Россия никогда не имела и не имеет никакого отношения к «разборкам внутри румынских политических элит».