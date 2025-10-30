 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Фонд из России объяснил обращение задержанного в ОАЭ военного инструктора

Российский фонд объяснил обращение задержанного в ОАЭ военного инструктора
Подозреваемый в организации госпереворота в Румынии военный инструктор Хорациу Потра обратился за помощью к российскому фонду «Русское Ближневосточное общество». В сентябре Потру задержали в Дубае по просьбе румынской стороны
Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock
Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Румынский военный инструктор Хорациу Потра, который подозревается румынскими властями в попытке госпереворота и который был задержан в аэропорту Дубая 24 сентября, когда собирался вылетать в Москву, обратился за помощью в фонд «Русское Ближневосточное общество». Информацию об этом РБК подтвердил глава фонда Игорь Спивак.

Румынские власти подозревают Потру в сговоре с экс-кандидатом в президенты Кэлином Джорджеску с целью «свержения конституционного строя». Соответствующие обвинения в его адрес генеральная прокуратура Румынии выдвинула 16 сентября. При этом румынская сторона полагает, что Потра намерен получить убежище в России. О том, что российские структуры пытаются не допустить экстрадицию Потры в Румынию, на днях сообщала The Guardian.

В разговоре с РБК Спивак подтвердил, что занимается делом Потры, который лично обратился к нему с этой просьбой. «Мы занимаемся достаточно плотно гуманитарной повесткой, в том числе правами человека, у нас есть определенные возможности. И к нам обратились, узнав, что мы можем это сделать в регионе», — рассказал Спивак. При этом, по его словам, фонд не координирует свои действия с официальными российскими структурами. «Нет никакого финансирования, используем свои наработанные каналы. Все происходит за счет организации», — сказал глава фонда, отметив, что пока помощь Потре заключается в предоставлении юридической поддержки.

Спивак также отметил, что расследование против Потры носит политизированный характер. «Это сфабрикованное дело, цель которого — надавить на Кэлина Джорджеску. Они специально выбрали среди его соратников уязвимую фигуру, на которую можно попытаться повесить все что угодно, учитывая его прошлое», — добавил он.

Хорациу Потра состоял во французском Иностранном легионе, служил в африканских и арабских странах; был телохранителем и военным инструктором, возглавлял группу наемников RALF, объединявшую румын, служивших в Иностранном легионе. Согласно расследованию румынской платформы Press One, с 2022 года Потра вербовал наемников в ДР Конго, за что получил прозвище «румынского Пригожина».

Джорджеску, который в настоящее время остается под судебным надзором, инкриминируют соучастие в подрыве конституционного строя, распространение ложной информации и основание антисемитской организации.

Потра, по версии следствия, в декабре 2024-го, после отмены итогов президентских выборов, планировал устроить беспорядки и свергнуть правительство. Тогда он был задержан вместе с соратниками при попытке провезти на митинг в поддержку Джорджеску, организованный в Бухаресте, оружие, мачете, топоры и ножи, однако апелляционный суд постановил освободить его. 26 февраля 2025 года румынская полиция, которая продолжала следствие по делу о попытке госпереворота, провела обыски у многих соратников Джорджеску, включая Потру. В его доме в скрытом сейфе были обнаружены наличные на сумму более €1 млн, оружие и боеприпасы. К тому времени Потра уже покинул Румынию.

Рассуждая о шансах Потры избежать экстрадиции, Спивак отметил, что тот обратился за помощью слишком поздно. «Надо было бы пораньше, мы бы решили быстрее, а сейчас ситуация серьезная.<…> Если Потра окажется в Румынии, то ему угрожает, я думаю, не только судебное преследование, речь идет об угрозе его жизни», — добавил он в комментарии для РБК.

6 декабря 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, фаворитом которого стал Джорджеску. Причина — «очевидные нарушения избирательного процесса». Речь шла о предполагаемом иностранном вмешательстве в избирательный процесс, осуществленном через TikTok, в которой Джорджеску вел свою избирательную кампанию (у него там около 520 тыс. подписчиков).

Румынская служба внешней разведки (SIE) и генпрокуратура страны заявила, что республика стала объектом гибридных действий России. По их версии, с 2022 года четыре компании, связанные с Россией, управляли ботами и фейковыми аккаунтами, охватившими более 1,3 млн человек с целью ослабления доверия к власти. Москва неоднократно отрицала любую форму вмешательства в избирательную кампанию в Румынии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти обвинения не соответствуют действительности.

Потра отрицает какие-либо связи с Россией. При этом, как утверждает The Guardian со ссылкой на правоохранительные органы Румынии, ранее он встречался с послом России в Румынии Валерием Кузьминым во время официальных приемов, а также часто ездил в Москву.

В посольстве России в Бухаресте РБК по этому поводу сообщили следующее: «Этот человек действительно несколько лет тому назад присутствовал на одном из мероприятий в нашем посольстве. К нам приходит много румынских граждан, с симпатией относящихся к нашей стране, ее культуре, традициям и обычаям, поэтому в самом по себе этом факте ничего необычного не было». Никаких отдельных встреч с Потрой не проводилось, личных контактов с ним посольство не поддерживало и не поддерживает, отметили в российской дипмиссии.

Там также добавили, что румынские и британские СМИ искусственно раздувают скандал вокруг Потры и его мнимых связей с российским посольством. «Причина понятна — надо как-то оправдаться в глазах так называемой «демократической общественности» на Западе за манипуляции в ходе президентских выборов 2024–2025 годов, когда результаты их первого тура были просто отменены, так как не устраивали правящие круги», — заявили в дипмиссии, подчеркнув, что Россия никогда не имела и не имеет никакого отношения к «разборкам внутри румынских политических элит».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Мария Васильева Мария Васильева, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Румыния наемники госпереворот ОАЭ
Материалы по теме
Как Джорджеску стал фигурантом дела о попытке переворота в Румынии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Сырский назвал сложным положение ВСУ в Покровске Политика, 17:11
Карпина оштрафовали после матча с «Зенитом» Спорт, 17:05
Цены на сахар упали до минимума за пять лет на ожиданиях роста поставок Инвестиции, 17:05
Московский экспортный центр: как город открывает бизнесу новые рынки Отрасли, 17:02
Мир сформированных ожиданий: с чем связано закрытие ресторанов в 2025-м Стиль, 17:00
В Госдуме предложили законопроект о покупке «красивых» номеров для авто Общество, 17:00
Аналитики оценили изменение предложения жилья в новостройках мегаполисов Недвижимость, 16:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Ученые обнаружили в Сибири новый вид древних моллюсков Общество, 16:58
Южная Корея отвела 10 лет на создание своей первой атомной подлодки Политика, 16:56
Bloomberg сообщил о возобновлении Россией полетов на сирийскую авиабазу Политика, 16:47
В одной из ростовских колоний предотвратили теракт с захватом заложников Политика, 16:46
Улицкую оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 16:41
Минобороны приостановит бои для доступа иноСМИ в места окружения ВСУ Политика, 16:40
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37