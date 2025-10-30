В Ростове мужчина застрелил в офисе бывшую жену и покончил с собой

Фото: СУ СК России по Ростовской области / Telegram

В Ростове-на-Дону мужчина пришел в офис, выстрелил в бывшую жену и покончил с собой, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

Тела женщины и мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в офисе, который расположен по ул. Большая Садовая. По данным ТАСС, он принадлежит компании «Россети Юг». По предварительным данным, мужчина открыл огонь «на почве личных неприязненных отношений».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве — ст. 105 Уголовного кодекса. Криминалисты выясняют подробности трагедии.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Россети Юг».

Во второй половине октября 56-летний житель города Березовский в Свердловской области, будучи пьяным, убил жену после ссоры. По версии следствия, женщина высказала супругу претензию по поводу неприготовленного ужина, после чего подозреваемый нанес несколько ножевых ранений.

Потерпевшая скончалась на месте. О содеянном задержанный сообщил сам, когда протрезвел.