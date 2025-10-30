Убившего 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле приговорили к пожизненному

Владимир Александров (Фото: Прокуратура Свердловской области)

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима Владимира Александрова, убившего 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле в августе 2024 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Как установил суд, вечером 30 августа 2024 года пьяный Александров обманом уговорил 11-летнюю девочку, проживающую по соседству, прийти к нему в комнату. Там он изнасиловал школьницу. После этого Александров, чтобы скрыть преступление, отвел девочку в подвал и задушил ее.

Кроме того, 5 августа он обманом привел в свою комнату женщину, страдающую психическим расстройством. Там он совершил преступления против ее половой свободы. После этого он четыре часа не выпускал потерпевшую из помещения.

Суд признал Александрова виновным в убийстве ребенка, сопряженном с изнасилованием (пп. в, к ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса), незаконном похищении человека (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса), изнасиловании несовершеннолетней в беспомощном состоянии (ч. 1 и 4 ст. 131 Уголовного кодекса) и насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 Уголовного кодекса).

Кроме того, Александрова обязали выплатить 8 млн руб. компенсации морального вреда.

Тело убитой девочки нашли в начале сентября 2024 года после четырех дней поисков. Александрова задержали в московском аэропорту 3 сентября и этапировали в Екатеринбург. Через два дня его отправили под арест. Ранее Александров был неоднократно судим.