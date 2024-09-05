Суд арестовал обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле

Владимир Александров (Фото: sverdlovskprok / Telegram)

Дзержинский суд Нижнего Тагила арестовал обвиняемого в убийстве 11-летней девочки Владимира Александрова, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Мужчину отправили в СИЗО до 2 ноября 2024 года. Как отметили в прокуратуре, он попытался скрыть следы преступления, а также скрыться от правоохранителей.

Александрову вменяют убийство несовершеннолетней и изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, — ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 131 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное лишение свободы.

Школьница пропала 31 августа, спустя три дня ее нашли мертвой. В СК уточнили, что тело обнаружили «с признаками насильственной смерти». Подозреваемого задержали в московском аэропорту 3 сентября и этапировали в Екатеринбург.

Как сообщил портал Е1.RU, убийство совершил 40-летний сосед школьницы. Следователи уточнили, что мужчину ранее судили за преступления против собственности и половой свободы.