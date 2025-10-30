На одесском рынке гражданские разгромили автобус военкомов

Местные жители перевернули автобус ТЦК на рынке «7-й километр» в Одессе и напали на военнослужащих, сообщает издание «Страна».

Посетители и сотрудники рынка забросали микроавтобус, принадлежащий сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), покрышками. Кроме того, мужчины принялись громить автобус, выбили в нем стекла и повалили на бок.

На Украине с 24 февраля 2022 года введены военное положение и всеобщая мобилизация, их продлевают каждые три месяца. Весной 2024 года в стране снизили призывной возраст с 27 до 25 лет, а также отменили категорию ограниченно годных. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет, а военнообязанные — обновить данные в военкоматах.

На другом видео толпа окружила военнослужащих, прижав их к днищу поваленного автобуса. Между ними завязалась потасовка. После этого людей в военной форме вывели с рынка.

Власти заявили, что «толпа гражданских лиц» применяла к военным «физическую силу, слезоточивый газ и дубинки». Инцидентом занялась полиция.

В интернете периодически появляются сообщения о «бусификации» —принудительном задержании граждан, которых затем загружают в автобусы-«бусики». В конце октября глава комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев заявил, что все видео с «бусификацией» являются фейками.