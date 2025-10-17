Под Одессой грузовик задавил двух сотрудников ТЦК
Под Одессой грузовик наехал на двух военнослужащих возле передвижного блокпоста у территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), оба погибли, передает «Страна» со ссылкой на полицию Одесской области.
Инцидент произошел неподалеку от села Сухой Лиман. По данным правоохранительных органов, 63-летний водитель якобы не заметил стоявших возле блокпоста людей.
После проверки следов алкоголя в организме водителя не найдено. Погибшим военным было 34 и 36 лет.
В сентябре сотрудников ТЦК на Украине обязали носить нагрудные видеокамеры. Видеофиксация станет обязательной при проверке документов и вручении повесток — запись должна начинаться автоматически, как только работник приступил к своим обязанностям.
