В Раде назвали дипфейками видео о «бусификации» на Украине

Никита Потураев (Фото: Верховная Рада Украины)

Практически все видео с «бусификацией» на Украине являются подделкой, созданной посредством искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил народный депутат от партии «Слуга народа», глава комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев в интервью изданию «Телеграф».

«Бусификация» — практика принудительного задержания на улицах граждан, которых затем запихивают в автобусы-«бусики».

«Недавно общественные организации, занимающиеся мониторингом информационного пространства, с использованием искусственного интеллекта проанализировали огромный массив видео о ТЦК, которые продолжают гулять по соцсетям. И выяснилось, что почти все такие видео это подделка <...> Это просто дипфейки», — сказал Потураев.

Он также добавил, что признает наличие отдельных случаев нарушения закона со стороны сотрудников ТЦК, подчеркнув, что такие люди несут юридическую ответственность.

Тему принудительной мобилизации на Украине обсуждают уже многие месяцы. Речь идет в том числе о рейдах в общественных местах, где сотрудники ТЦК проверяют документы и забирают тех, к кому возникли вопросы, а также о «бусификации».

В начале июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил о выявлении «ошибок и недостатков» в исполнении «порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах», не дав подробностей.

В конце того месяца министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация на Украине идет по плану, на «скандальные» инциденты с территориальными центрами комплектования (ТЦК) приходится 5–10% случаев.