Военная операция на Украине⁠,
0

В Раде назвали дипфейками видео о «бусификации» на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Никита&nbsp;Потураев
Никита Потураев (Фото: Верховная Рада Украины)

Практически все видео с «бусификацией» на Украине являются подделкой, созданной посредством искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил народный депутат от партии «Слуга народа», глава комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев в интервью изданию «Телеграф».

«Бусификация» — практика принудительного задержания на улицах граждан, которых затем запихивают в автобусы-«бусики».

«Недавно общественные организации, занимающиеся мониторингом информационного пространства, с использованием искусственного интеллекта проанализировали огромный массив видео о ТЦК, которые продолжают гулять по соцсетям. И выяснилось, что почти все такие видео это подделка <...> Это просто дипфейки», — сказал Потураев.

Он также добавил, что признает наличие отдельных случаев нарушения закона со стороны сотрудников ТЦК, подчеркнув, что такие люди несут юридическую ответственность.

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей
Политика
Фото:Анастасия Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Тему принудительной мобилизации на Украине обсуждают уже многие месяцы. Речь идет в том числе о рейдах в общественных местах, где сотрудники ТЦК проверяют документы и забирают тех, к кому возникли вопросы, а также о «бусификации».

В начале июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил о выявлении «ошибок и недостатков» в исполнении «порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах», не дав подробностей.

В конце того месяца министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация на Украине идет по плану, на «скандальные» инциденты с территориальными центрами комплектования (ТЦК) приходится 5–10% случаев.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

