10 выходцев из Центральной Азии лишены гражданства за угрозу безопасности

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

ФСБ и МВД лишили российского гражданства десять выходцев из Центральной Азии, которые создавали угрозу национальной безопасности. Часть из них уже депортирована из России, сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Решение принято на основании закона «О гражданстве Российской Федерации». Среди лишенных гражданства:

двое жителей Архангельской области, которые, по данным ФСБ, придерживались «идеологии превосходства своей национальности» и совершали насильственные преступления;

житель Тюменской области, занимавшийся радикализацией одной из среднеазиатских диаспор и разжиганием вражды;

двое жителей Забайкальского края, уклонявшихся от воинского учета;

житель Забайкальского края, ранее осужденный за организацию незаконной миграции, и после отбывания срока вновь предпринявший попытки организации незаконной миграции;

житель Бурятии, ранее осужденный за участие в запрещенной экстремистской организации.

Указанные лица депортированы из России.

Также гражданства лишены:

житель Камчатского края, осужденный за финансирование терроризма;

жительница Самарской области, финансировавшая террористическую организацию;

житель Самарской области, разжигавший межнациональные конфликты в регионе.

В 2023 году президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», который предусматривает лишение гражданства за действия, создающие угрозу национальной безопасности, следует из базы портала правовой информации. В документе перечислены свыше 60 статей УК, в том числе связанные с экстремизмом, терроризмом, распространением ложной информации о ВС и дискредитацией армии. Лишение гражданства за преступления касается только тех, кто приобрел его, а не получил по рождению или в результате изменения госграницы.