10 выходцев из Центральной Азии лишены гражданства за угрозу безопасности
ФСБ и МВД лишили российского гражданства десять выходцев из Центральной Азии, которые создавали угрозу национальной безопасности. Часть из них уже депортирована из России, сообщили в пресс-службе ФСБ России.
Решение принято на основании закона «О гражданстве Российской Федерации». Среди лишенных гражданства:
- двое жителей Архангельской области, которые, по данным ФСБ, придерживались «идеологии превосходства своей национальности» и совершали насильственные преступления;
- житель Тюменской области, занимавшийся радикализацией одной из среднеазиатских диаспор и разжиганием вражды;
- двое жителей Забайкальского края, уклонявшихся от воинского учета;
- житель Забайкальского края, ранее осужденный за организацию незаконной миграции, и после отбывания срока вновь предпринявший попытки организации незаконной миграции;
- житель Бурятии, ранее осужденный за участие в запрещенной экстремистской организации.
Указанные лица депортированы из России.
Также гражданства лишены:
- житель Камчатского края, осужденный за финансирование терроризма;
- жительница Самарской области, финансировавшая террористическую организацию;
- житель Самарской области, разжигавший межнациональные конфликты в регионе.
В 2023 году президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», который предусматривает лишение гражданства за действия, создающие угрозу национальной безопасности, следует из базы портала правовой информации. В документе перечислены свыше 60 статей УК, в том числе связанные с экстремизмом, терроризмом, распространением ложной информации о ВС и дискредитацией армии. Лишение гражданства за преступления касается только тех, кто приобрел его, а не получил по рождению или в результате изменения госграницы.
