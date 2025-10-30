 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК объяснил «записку» и появление Усольцева в Сети после исчезновения

Сергей Усольцев с женой Ириной
Сергей Усольцев с женой Ириной (Фото: mu30042016 / VK)

Представитель следствия отвергла появившиеся в СМИ версии событий, связанные с исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае. Как сообщила официальный представитель СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова в разговоре с «АиФ», семья не оставляла записок в доме о своих намерениях, их вещи не были найдены в тайге и глава семьи не выходил в Сеть со своего телефона после исчезновения.

«Никаких записей и вообще подозрительных вещей в доме обнаружено не было. Обычный быт семьи», — заявила Арбузова.

По ее словам, в квадрате поисков также за последнее время не нашли личных вещей Усольцевых. «Никаких новых зацепок в деле исчезновения семьи нет», — подчеркнула она.

Что касается активности в Сети после исчезновения, то в СК объяснили, что у Сергея Усольцева было два телефона — личный, который был при нем в походе, и рабочий. «По всей видимости, именно на второй поступают звонки и идут гудки», — заявила Арбузова.

Со второго телефона, который остался дома или у коллег, какой-то человек мог войти в его соцсети. Арбузова опровергла предположения, что это мог быть сам Сергей.

В районе исчезновения семьи Усольцевых пропал еще один человек
Общество
Фото:Александр Артёменков / ТАСС

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы 28 сентября с пятилетней дочерью Ариной отправились в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин и вскоре перестали выходить на связь. Семья не регистрировалась в МЧС и ушла в поход без сопровождения. Вскоре связь с ними прервалась.

Позже, 9 октября, операторы установили место последнего сигнала телефона Усольцева — примерно в 7 км от поселка Кутурчин. Именно в этом районе сосредоточили основные поисковые работы.

К 19 октября спасатели провели масштабное обследование территории: проверили 8 км лесных дорог и 5 кв. км тайги. Однако 13 октября широкомасштабные поиски прекратили, так как они не дали результатов. Теперь работу продолжают только профессиональные спасатели. Следствие рассматривает версию, что семья могла сорваться в скальное ущелье.

Профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш сообщил, что информация о якобы найденных личных вещах Усольцевых — рюкзаке и куртке, является недостоверной.

Теги
Полина Минаева
Семья Усольцевых Следственный комитет исчезновение Красноярский край
